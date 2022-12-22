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Библиотека народов Поволжья - победитель Всероссийского конкурса «Виртуальный тур по многонациональной России»

22 декабря 2022 18:06
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В номинации «Приз зрительских симпатий».

Библиотека народов Поволжья завоевала звание победителя Всероссийского конкурса этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» в номинации «Приз зрительских симпатий».

Престижный конкурс проводился в Год культурного наследия народов России с целью сохранения и продвижения культуры народов Российской Федерации. Эта работа - в том числе, важное направление в реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Большое внимание развитию культуры, сохранению культурного наследия, созданию условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России уделяет Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. Так, за 5 лет в регионе отремонтировано 38 учреждений культуры, открыто 26 модельных библиотек, создано 10 виртуальных концертных залов, модернизировано 6 детских школ искусств.

Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов проводился Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в 2022 году в партнёрстве с Ассамблеей народов России и Ассоциацией этнографических музеев России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Среди 397 этнографических пространств со всей России Библиотека народов Поволжья стала лидером по количеству голосов посетителей.

Выставочное пространство «Истоки», созданное в Библиотеке народов Поволжья с использованием предметов быта, утвари и одежды, знакомит посетителей с историей, традициями и обычаями народов, проживающих на данной территории, с особенностями их национальной кухни. Основная цель выставочного пространства − сохранение исторической памяти о традициях наших предков. Многочисленные предметы собирались в экспедициях по селам Самарской области, тщательно изучались и отбирались. Экспозиция постоянно пополняется, обновляется тематика экскурсий.

«Мы с дочкой с удовольствием посещаем эту библиотеку - это настолько комфортное и красивое пространство, здесь очень уютно. Каждый раз отмечаю, насколько детям нравится знакомиться с книгами в непринужденной обстановке, когда они могут взять их с полок, с комфортом расположиться в гамаке или на пуфике. Очень интересны виртуальные путешествия для детей в VR-очках, они создают эффект присутствия. На одном из мероприятий мы смогли услышать игру музыканта на инструменте терменвокс – очень необычное звучание и ощущения», - рассказала жительница Самары Ярослава.

Напомним, что Библиотека народов Поволжья на ул. Ленинградской, 7 открыла свои двери после комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году.

Пространство библиотеки включает несколько локаций: литературная палуба «Волгарядом», семейная гавань «Печки-лавочки», медиа-зал «КомпАС», мастерская «Волжская артель», выставочное пространство «Истоки.

В каждом пространстве доминирующую роль играет книга. Общий фонд библиотеки составляет 33 435 экземпляров. Из них на национальных языках Поволжья − татарском, чувашском, мордовском, украинском, армянском, казахском, азербайджанском, узбекском, белорусском, башкирском, таджикском, немецком, еврейском, молдавском насчитывается 1048 экземпляров. Весь фонд представлен для читателей в открытом доступе.

Проведенная модернизация позволила библиотеке расширить спектр услуг, предоставляемых пользователям: бесплатный доступ к электронным каталогам и ресурсам Национальной Электронной Библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки, бесплатное пользование электронной библиотекой «ЛитРес», экскурсии по музейному пространству библиотеки, предоставление Wi-Fi доступа в сеть Интернет.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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