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«Безопасное поведение в сети Интернет»: полицейские и общественники региона проводят беседы с молодежью

22 апреля 2024 17:33
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Главная цель встреч - профилактика преступлений и правонарушений среди молодых людей в интернет-пространстве.

В Похвистневском районе, оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий лейтенант полиции Владимир Григорьев совместно с представителем Общественного совета Татьяной Лупцовой рассказали подросткам о правилах безопасности в сети Интернет.

В рамках встречи лейтенант полиции предупредил, что преступники безошибочно играют на доверчивости молодежи. Одна из популярных схем мошенничества - «легкий заработок», который основан на просмотре роликов или участии в голосовании. Чтобы оформить на такую «работу», злоумышленники просят данные банковской карты самого ребенка или родителя, смс-код для подтверждения входа, а затем списывают все деньги. То же касается онлайн-игр, в которых за деньги можно купить дополнительные опции или купить игровой аккаунт.

Общественница отметила, что нельзя сообщать незнакомцам персональные данные и призвала быть внимательными при совершении покупок на Интернет сайтах, так как зачастую злоумышленники создают сайты дублеры популярных магазинов, где невнимательные пользователи могут стать жертвами хищения денежных средств. В конце беседы молодым людям вручили памятки с простыми правилами как защититься от мошеннических действий, а также попросили рассказать услышанное своим родителям и пожилым родственникам, чтобы защитить их от злоумышленников.

В Волжском районе юрисконсульт правового направления Отдела МВД России по Волжскому району старший лейтенант внутренней службы Мария Тюленева в местном Образовательном центре призывает взрослых и детей быть осторожными, и помнить, что коды из СМС-сообщений от банка, пин-код и CVV-код банковской карты нельзя диктовать или отправлять никому и никогда. Эти данные не нужны покупателям или продавцам, а также их не имеют права запрашивать даже сотрудники вашего банка.

В Тольятти Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти майор полиции Лариса Зацепина совместно с заместителем председателя Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николаем Шаховым в одном из подшефных домов провели профилактическую встречу, направленную на правила безопасности при использовании сети Интернет.

Майор полиции в ходе беседы акцентировала внимание на безопасности, при использовании социальных сетей. Рассказала, что стоит быть осторожными в переписках с неизвестными и ни при каких условиях нельзя предоставлять им персональные данные. Такие знакомства могут быть опасными, а злоумышленники могут использовать молодых людей в своих целях, завладеть не только их личными данными, но и вовлечь в преступную деятельность. Подростки узнали о таком понятии как «сетевой этикет», о требованиях безопасности к паролям от личных страниц в социальных сетях.

Как отметил Николай Шахов: «Главная цель нашей встречи это профилактика преступлений и правонарушений среди молодых людей в интернет-пространстве». Посоветовал молодым людям всегда уважать собеседников в сети и в реальной жизни, так как правила хорошего тона действуют, как в Интернет пространстве так и в реальной жизни.

Беседа прошла в формате активного диалога, это хороший способ сформировать у ребят способность к безопасному и ответственному использованию интернет ресурсов сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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