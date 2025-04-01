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«Без срока давности»: в СОУНБ открылась выставка, посвящённая преступлениям нацистов

1 апреля 2025 14:59
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Основу выставки составляют стенды с фотографиями и репродукциями архивных документов, которые недавно были рассекречены и стали достоянием широкой общественности.

1 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка архивных изданий в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности». Среди материалов экспозиции можно найти свидетельства геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Основу выставки составляют стенды с фотографиями и репродукциями архивных документов, которые недавно были рассекречены и стали достоянием широкой общественности. Все они подтверждают тезис о том, что нацистская Германия, ведя войну с СССР, намеревалась истребить и поработить народ нашей страны. Для этого нацисты и их пособники осуществляли массовое уничтожение мирного населения, травили его голодом, угоняли советских граждан на принудительные работы в Германию, совершали многие другие зверства.

Кроме того, в экспозиции также представлены витринные экспонаты – артефакты времён Великой Отечественной войны, найденные поисковиками на полях сражений: каски, гильзы, фрагменты оружия бойцов. Отдельное место на выставке занимают и книги из фондов областной научной библиотеки, а именно – 23-х томная серия сборников документов о военных преступлениях нацистов.

Выставка архивных изданий «Без срока давности» приурочена ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и проводится СОУНБ совместно с самарским региональным отделением ООД «Поисковое движение России». Попасть на экспозицию можно будет до 3 мая 2025 года. Для организованных групп посетителей предусмотрена возможность проведения экскурсий, записаться на которые можно по ссылке или по телефону: 335-68-53. График экскурсий: среда и четверг с 10:00 до 15:00.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2-го этажа.

Вход свободный!

16+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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