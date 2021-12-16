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Бесплатные экскурсии проводятся для самарских школьников

16 декабря 2021 13:34
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Бесплатные экскурсии для самарских школьников

Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы» реализуется на территории России с 2014 года, в рамках Национального проекта «Культура». 

В 2021 году операторами реализации культурно-просветительских программ для школьников выступили Общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» и Автономная некоммерческая организация «Агентство развития внутреннего туризма».

В рамках программы «Дороги Победы» ежегодно проводятся тысячи бесплатных экскурсий для детей в музеи, связанные с историей и культурой России, на объекты историко-культурного наследия, в Города-Герои, Города Воинской славы. Участниками программы стали более 850 тысяч детей со всей России.

С 2019 года данная программа реализуется и в Самарской области, благодаря чему школьники могут стать участниками (полностью на безвозмездной основе) военно-исторических экскурсий по трем тематическим маршрутам: «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Дети войны» и «Герои на все времена», в рамках которых, они посещают музеи и места боевой славы, узнают больше о культурно-исторических объектах своего региона.

Данная программа – это прекрасная возможность прикоснуться к нашей истории военных лет, зажечься патриотизмом и полноценно ощутить гордость за наш город, который внес значительный вклад в достижение общей Победы. 

А благодаря акценту на правильных примерах, дети учатся ответственности за свое будущее и будущее окружающего мира.

Участниками культурно-просветительской программы могут стать учащиеся школ, кадетских корпусов, курсанты военных училищ, дети семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, члены военно-патриотических клубов.

В период с 2019 по 2021 год, уже более 10 тыс. самарских школьников приняли участие в данной программе (2019 год – 2500 чел., 2020 год – 4603 чел., 2021 год – 3070 чел.)!

Представителем АНО «Агентство развития внутреннего туризма» на территории Самарской области выступает АНО КДР «У-РА» (Центр туризма и отдыха «У-РА»), имеющая многолетний опыт проведения детских интерактивных программ и экскурсионных туров, и которая, в свою очередь обеспечивает транспортное обслуживание участников, предоставляет услуги гидов-экскурсоводов, а также обеспечивает вход и экскурсионное обслуживание в музеях.

Подать заявку на проведение экскурсий в рамках вышеуказанной программы можно по телефонам (846) 333-30-11, 8-996-728-83-67 или по электронному адресу: y-ra@y-ra.ru

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