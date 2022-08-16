Белая офисная бумага, лекарства и взрывчатка: как Чапаевск ответил на санкции

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Санкционное давление на Россию со стороны Запада продолжается. О том, как это повлияло на промышленность Чапаевска, бизнес-процессы и жителей города рассказал во время прямого эфира ЦУР глава городского округа Александр Кузнецов.

Чапаевск вписан в мировую экономику и в мировой рынок, поэтому чапаевские компании – резиденты ТОСЭР и остальные почувствовали влияние санкций, - отметил Александр Кузнецов. В первую очередь, это касается предприятий, которые занимались торговлей с иностранными организациями, в том числе покупали товары, узлы и агрегаты для производства. При введении санкций пришлось искать аналоги внутри страны или в ближнем зарубежье, а также в Китае, Иране. Это вопрос отладки новых процессов и изменение бизнес -моделей.

«Мы понимаем, что уход ряда предприятий из России – это возможность занять их место. Отчасти санкции сказались негативно – приходится тратить ресурсы на поиск новых мощностей, на отладку логистики, которая стала дороже. В целом экономика неоднородна, и где-то производятся вещи, которые тяжело заменить, но в то же время освобождаются новые рынки и ряд предприятий их успешно осваивают, увеличивают свой товарообмен в стране и за ее пределами», – отметил Александр Кузнецов.

В качестве примера импортозамещения он привел чапаевское предприятие «Химсинтез», которое производит смолы.

«Когда перестали поступать компоненты для отбеливания бумаги из Финляндии, на предприятии начали производить смолу, которой отбеливают бумагу. Вообще, у нас много инновационных производств. Например, в Чапаевске очень серьезный промышленный сектор, связанный со взрывчаткой, где создают очень сложные технологические вещи, – рассказал Александр Кузнецов. – «Промперфоратор» производит взрывчатку, способную сделать взрыв на скважинах на глубине 3-4 км. Взрыв должен быть такой, чтобы в твердой породе образовались каналы толщиной около 1,5 см и длинной 2 метра, и их должно быть порядка 20 на 1 метр».

Как пояснил глава г.о. Чапаевск, всего таких производств 5-6 в мире. Часть этих компаний ушли из России и некоторых других стран, а их место занимает теперь продукция «Промперфоратора».

Также очень сильно увеличились заказы у чапаевских предприятий, занимающихся фармацевтической продукцией.

Фото: ЦУР СО