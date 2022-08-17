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Ведомственная база отдыха «Дубки» ждет сотрудников, ветеранов ОВД, их семьи, а также жителей Самары и области.

Ведомственная турбаза «Дубки» расположена в 5 км от Самары, в посёлке Волжский Красноярского района в экологически чистом и живописном месте, на берегу озера Кривое. Вокруг величественный лес, тихая гладь воды и уютные домики, спрятанные среди деревьев.



На турбазе созданы все условия как для активного, так и для спокойного отдыха: новые комфортабельные домики, спортивные площадки, футбольное и волейбольное поля, зона барбекю, баня и беседки, бильярдная комната. Для самых маленьких отдыхающих построена детская площадка с различными лазами, горками и качелями.



Любимая многими база отдыха вновь открыла свои двери и ждет сотрудников, ветеранов ОВД, их семьи, а также жителей области насладиться последними теплыми деньками!



Тишина и свежий воздух вас приятно удивят! Контактное лицо по всем возникающим вопросам: Белов Владимир Яковлевич, тел. +79272662396.



А своими воспоминаниями и впечатлениями от отдыха на базе «Дубки» поделились ветераны и сотрудники органов внутренних дел и просто жители области в нашем сюжете, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО