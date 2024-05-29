Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с досмотром школьниц в Воронеже при сдаче ЕГЭ

82

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента со школьниками в Воронежской области, сообщило 29 мая ведомство, пишут "Известия".

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В ведомстве отметили, что следственное управлении СК России по Воронежской области проводит проверку, в рамках которой будет дана надлежащая правовая оценка ситуации.

Ранее в этот день источник «Известий», сославшись на слова одного из сдающих ЕГЭ в Воронеже школьников, поделился, что в пункте проведения экзамена наблюдатели заставили учащегося снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. Как отметил собеседник, ученик с собой не брал ни телефон, ни шпаргалки, а на одежде у него не было металлических пуговиц и ремня.

Другой источник рассказал, что в Воронеже некоторых школьниц заставили снять бюстгальтеры во время досмотра перед сдачей ЕГЭ. Выпускниц просили раздеваться на улице, потому что там не было камер, после этого школьниц пропустили в здание образовательного учреждения. У одной из девочек из-за этого началась истерика.