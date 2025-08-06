Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав дольщиков в Самаре

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Обманутые жители больше 20 лет ждут, пока достроят здание. Об этом сообщили в СУ СК России.

В 2004 году компания начала возводить многоквартирный дом на улице Ленинской. В нем собирались поселиться сотрудники самарского завода и другие граждане. Но подрядную организацию вскоре ликвидировали, и работы приостановили. Деньги дольщиков частично похитили.



Права на возведение передали другой компании, но дом до сих пор не достроили. Многочисленные жалобы не помогли.



Жители обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю регионального ведомства Павлу Олейнику доложить о результатах расследования уголовного дела, пишет Сова.