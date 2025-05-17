Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки жалобы на стаю собак в поселке Толевый

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Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о непринятии мер к организации отлова бродячих собак в п. Толевый г. Самары.

В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» размещено обращение о том, что во дворе многоквартирного дома в поселке Толевый города Самары обитает стая безнадзорных собак. Животные систематически проявляют агрессию к гражданам. Так, в мае текущего года собаки набросились на девушку, укусив ее. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции, меры к разрешению проблемы не принимаются.

В СУ СК России по Самарской области по доводам комментария начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары.

Фото: СУ СКР СО