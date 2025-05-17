Я нашел ошибку
Главные новости:
В  мае текущего года собаки набросились на девушку, укусив ее. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции, меры к разрешению проблемы не принимаются.
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки жалобы на стаю собак в поселке Толевый
По словам чиновников, кремация — это современная, безопасная и практичная альтернатива традиционным похоронам, «экологичнее иномарки».
Жители села Кривое озеро в Самарской области против строительства там крематория
Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина.
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
В первый день команды девушек из школы №10 Отрадного и Самарского медколледжа им.Н.Ляпиной заняли первые места.
В Перми стартовал Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3x3
Основная цель сборов – обучение и проверка практических навыков лиц, привлекаемых к проведению поисковых работ, в том числе при оказании помощи пострадавшему.
Сотрудники СУ СКР СО и добровольцы регионального ПСО «Лиза Алерт» приняли участие в совместных учебных мероприятиях по поиску пропавших людей
Студентам местного колледжа напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Госавтоинспекторы и общественники в Похвистнево провели профилактическую встречу со студентами
Будьте внимательны и осторожны!
17 мая местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Мошенники убедили его проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы и для сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.
В Самарской области молодой человек почти 1,5 млн рублей отдал мошенникам
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки жалобы на стаю собак в поселке Толевый

17 мая 2025 19:08
97
В  мае текущего года собаки набросились на девушку, укусив ее. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции, меры к разрешению проблемы не принимаются.

Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о непринятии мер к организации отлова бродячих собак в п. Толевый г. Самары.

В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» размещено обращение о том, что во дворе многоквартирного дома в поселке Толевый города Самары обитает стая безнадзорных собак. Животные систематически проявляют агрессию к гражданам. Так, в мае текущего года собаки набросились на девушку, укусив ее. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции, меры к разрешению проблемы не принимаются.

В СУ СК России по Самарской области по доводам комментария начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина.
17 мая 2025, 17:38
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина. Здравоохранение
122
Будьте внимательны и осторожны!
17 мая 2025, 15:31
17 мая местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Будьте внимательны и осторожны!    Экология
163
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +22, +24°С.
17 мая 2025, 14:47
18 мая в регионе без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +22, +24°С. Экология
194
В центре внимания
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
243
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
250
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
17 мая 2025  12:20
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
223
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
17 мая 2025  11:01
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
276
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
16 мая 2025  13:59
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
461
Весь список