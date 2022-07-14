Бассейн в Чапаевске заработал по новым правилам после жалоб жителей в соцсетях

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В этом году ЦУР Самарской области через систему мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» зафиксировал три десятка комментариев чапаевцев по поводу спортивной инфрастрктуры в городе и направил в муниципалитет. Больше всего жители хотят плавать и предъявляют претензии к организации работы в единственном бассейне.

«Прошу обратить внимание на ситуацию в спортивном комплексе "Луч". В бассейн у нас вообще не прорваться. Желающих много».

На развитие спорта нацелен и новый глава Чапаевска Александр Кузнецов. Просьбы жителей были услышаны, местные власти приняли решение сделать пребывание в бассейне максимально комфортным.

«С 1 июля наш бассейн вновь заработает. Мы меняем концепцию. Больше не нужно записываться за несколько месяцев и подбирать время. Мы вас ждём со следующей пятницы с 8 до 21 ежедневно. Длительность посещения больше не будет ограничена по времени», - написал Александр Кузнецов на своей личной странице ВКонтакте https://vk.com/al_vkuznetsov.

Жители Чапаевска позитивно восприняли эту новость:

«Прекрасный ход. Я посещаю Олимп в Новокуйбышевске. Там лояльные условия. И шикарная ценовая политика. Хорошо, что и в Чапаевске теперь люди будут иметь возможность посещения комплекса без надуманных ограничений!»

Для проведения занятий с детьми уже и нового тренера нашли, в официальном сообществе бассейна в соцсетях вовсю формируют группы для тренировок по плаванию.

Фото: pxhere