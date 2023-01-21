Барельеф создателю информационно-вычислительного центра на Куйбышевской железной дороге открыт в Самаре

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Состоялось торжественное открытие барельефа, посвященного заслуженному работнику транспорта, почётному железнодорожнику, основателю и первому руководителю информационно-вычислительного центра на Куйбышевской железной дороге Виктору Львовичу Либерману.



В мероприятии приняли участие первый заместитель директора Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» Виктор Аристов, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев , сотрудники и ветераны магистрали.

В 1966 Виктор Львович создал одну из первых на сети МПС лабораторию вычислительной техники из 14 человек, на базе которой в 1971 году был создан Информационно-вычислительный центр Куйбышевской железной дороги.



Всё создавалось «с нуля»: не было ни технологии ни вычислительной техники, специалистов, для построения принципиально нового механизма работы дороги в условиях автоматизации процессов.

Благодаря Виктору Львовичу в кратчайшие сроки осваивались новые поколения ЭВМ, специалисты получали требуемые навыки, автоматизировались технологические процессы.



Сегодня ИВЦ это:

Более 1400 узлов передачи и анализа

Свыше 12,5 тысяч рабочих мест.

500 серверов обработки и хранения информации



Барельеф знаково размещен на здании Самарского информационно-вычислительного центра, которое так же было построено по его инициативе.