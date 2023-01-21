Я нашел ошибку
Главные новости:
В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары
В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары
Эксперт перечислил прибыльные сферы для самозанятых
Эксперт перечислил прибыльные сферы для самозанятых
Координатор партпроекта «Культура малой Родины» оценил качество капремонта сельских ДК в Волжском районе
Координатор партпроекта «Культура малой Родины» оценил качество капремонта сельских ДК в Волжском районе
Артист балета в Самаре перевел мошенникам 8 млн рублей
Артист балета в Самаре перевел мошенникам 8 млн рублей
Барельеф создателю информационно-вычислительного центра на Куйбышевской железной дороге открыт в Самаре
Барельеф создателю информационно-вычислительного центра на Куйбышевской железной дороге открыт в Самаре
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
Роскомнадзор с 1 марта ограничит передачу платежной информации в приложении Telegram
Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в приложении Telegram
Первая партия из 10 тысяч штук уже распределена по бюджетным организациям.
Выпущена первая партия российских мониторов под маркой «Бештау»
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.67
-0.18
EUR 74.34
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Барельеф создателю информационно-вычислительного центра на Куйбышевской железной дороге открыт в Самаре

21 января 2023 10:52
94
Барельеф создателю информационно-вычислительного центра на Куйбышевской железной дороге открыт в Самаре

 Состоялось торжественное открытие барельефа, посвященного заслуженному работнику транспорта, почётному железнодорожнику, основателю и первому руководителю информационно-вычислительного центра на Куйбышевской железной дороге Виктору Львовичу Либерману.

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» Виктор Аристов, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев , сотрудники и ветераны магистрали.   

В  1966 Виктор Львович создал одну из первых на сети МПС лабораторию вычислительной техники из 14 человек, на базе которой в 1971 году был создан Информационно-вычислительный центр Куйбышевской железной дороги.

 Всё создавалось «с нуля»: не было ни технологии ни вычислительной техники, специалистов, для построения принципиально нового механизма работы дороги в условиях автоматизации процессов.
Благодаря Виктору Львовичу в кратчайшие сроки осваивались новые поколения ЭВМ, специалисты получали требуемые навыки, автоматизировались технологические процессы.

 Сегодня ИВЦ это:
Более 1400 узлов передачи и анализа
Свыше 12,5 тысяч рабочих мест.
500 серверов обработки и хранения информации

Барельеф  знаково размещен  на здании Самарского информационно-вычислительного центра, которое так же было построено по его инициативе.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
411
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
383
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
561
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
3056
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
741
Весь список