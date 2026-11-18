Главные цифры исследования:

Самые активные заемщики: Близнецы (9,2% заявок на потребительские кредиты и 9,3% — на кредитные карты).

Самые редкие заявители: Скорпионы (7,7% по потребкредитам и 7,6% по картам), Весы и Стрельцы (по 7,8-7,9%).

Максимальная сумма выданного потребкредита: Козерог — в среднем 200 223 руб. (при запрашиваемой сумме 679 165 руб.).

Минимальная сумма выданного потребкредита: Дева — в среднем 174 899 руб.

Лидеры по дисциплине (минимальный процент просрочки по кредитным картам): Дева и Рак — по 2,7%.

Наибольший процент просрочки по потребкредитам: Телец и Лев — по 4%.



Потребительские кредиты: аппетиты и одобрения

По данным аналитиков Сравни, наибольшую активность в сегменте потребительских кредитов проявляют Близнецы (9,2% от общего числа заявок) и Раки (8,9%). Реже всего за кредиты наличными обращаются Скорпионы (7,7%).

При этом самые высокие запросы по сумме фиксируются у Овнов (в среднем запрашивают 683 004 руб.) и Скорпионов (682 955 руб.), а самые скромные — у Весов (669 908 руб.).

Однако реальная картина выдач выглядит иначе. Банки охотнее всего одобряют максимальные суммы Козерогам — в среднем они получают на руки 200 223 руб. На втором месте по величине выданных средств идут Стрельцы (193 052 руб.) и Водолеи (187 786 руб). Меньше всего по одобренным потребкредитам получают Девы (174 899 руб.).

Уровень просрочки по потребительским кредитам у разных знаков варьируется незначительно, но самую высокую аккуратность демонстрируют Девы (3,2% просроченных кредитов), а самую высокую склонность к задержке платежей — Тельцы (4%) и Львы (3,8%).

Кредитные карты: кто доверяет пластику?

В сегменте кредитных карт тройка лидеров по числу заявок выглядит схожим образом: лидируют Близнецы (9,3%), за ними идут Раки (8,9%) и Овны (8,8%). Реже других заявки подают Скорпионы (7,6%), Весы и Стрельцы (по 7,8%).

По средним суммам выданных лимитов по картам лидируют те же Близнецы (97 738 руб.), а наименьшие лимиты одобряются Девам (91 859 руб.) и Скорпионам (91 961 руб.).

Дисциплина по кредитным картам оказалась выше

Самый низкий процент просрочки по картам зафиксирован у Дев и Раков (по 2,7%). Наиболее рассеянными в плане выплат по картам оказались Тельцы (3,3% просрочек) и Весы (3,2%).