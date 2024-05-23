B России предложили ввести пособие женщинам за рождение детей до 25 лет

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Депутаты от фракции ЛДПР в четверг внесут в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей за рождение ребенка до 25 лет.

"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей", – сказано в пояснительной записке к законопроекту, который оказался в распоряжении ТАСС.

Такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летия.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов сообщил агентству, что законопроект направлен на повышение рождаемости в молодых семьях. По его словам, пособие в 200 тыс. рублей может стать подспорьем для того, чтобы "на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов".