Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей.
«АВТОбиография»: в Самаре выставка ретроавтомобилей объединила около 60 экспонатов
Праздничное мероприятие посетили артисты коллектива Самарской области «Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд».
На праздновании юбилея Нефтегорска и Нефтегорского района выступили артисты Самарской филармонии
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
В Сербии в городе Крагуевац завершился предсезонный турнир по волейболу «Легенды Раднички».
«Нова» - победитель международного турнира по волейболу
Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов: «Нарушений не выявлено, голосование проходит прозрачно»
Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов: «Нарушений не выявлено, голосование проходит прозрачно»
на мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
На мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«АВТОбиография»: в Самаре выставка ретроавтомобилей объединила около 60 экспонатов

14 сентября 2025 15:32
52
Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей.

14 сентября в Самаре завершается выставка ретроавтомобилей «АВТОбиография», открытая ко Дню города. В течение трех дней на набережной Волги было представлено около 60 экспонатов отечественного и зарубежного производства с 30-х до 90-х годов XX века – от машин эконом-класса до лимузинов ведущих мировых марок.

«Сегодня еще раз убедился в том, что самарцы – очень увлеченные, разносторонние, глубокие люди. Коллекционеры не только сохраняют и восстанавливают машины отечественного и зарубежного автопрома, но и стремятся погрузить в «историю на колесах» жителей и гостей города. Все экспонаты – на ходу, и это придает им особую ценность. Благодарю за интересную экскурсию и подарок жителям! Уверен, мы сможем предоставить возможность и площадку для постоянной экспозиции ретротехники в Самаре», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей. Среди выставочных образцов отечественного производства самая долгая история у полноприводного пикапа ГАЗ-61-415 и советского грузового автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-ААА, которые были выпущены в 1940 году и использовались в период Великой Отечественной войны для перевозки артиллерийских орудий, а также в качестве шасси для бронеавтомобилей, мобильных штабных пунктов и др. 

Также на выставке можно было познакомиться с историей машин, произведенных ВАЗом, начиная с раритетной «Копейки», с различными модификациями «Москвич», «ГАЗ», «Скиф», «Иж», «РАФ», «ЗАЗ», «Mercedes-Benz», «Saab», «Bentley», «Jaguar», «Mercury», «Rolls-Royce», «Buiсk», «Cadillac» и др.

Финальным событием праздника сегодня станет концерт на площади Куйбышева, который будет продолжаться до 22:00. На сцене выступят творческие коллективы и солисты областной столицы, ВИА «Синяя птица», сводный оркестр Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» с ветеранами специальной военной операции, оркестр баянистов, заслуженный артист России Сергей Войтенко, заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.
14 сентября 2025, 14:52
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов... Общество
83
Завершен второй день голосования.
13 сентября 2025, 21:18
Избирком Самарской области: данные по явке на выборы 13 сентября
Завершен второй день голосования. Общество
391
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
13 сентября 2025, 20:43
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00. Общество
847
В центре внимания
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
244
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
214
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
204
Самара отмечает День города
13 сентября 2025  18:35
Самара отмечает День города
523
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
542
Весь список