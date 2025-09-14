«АВТОбиография»: в Самаре выставка ретроавтомобилей объединила около 60 экспонатов

52

14 сентября в Самаре завершается выставка ретроавтомобилей «АВТОбиография», открытая ко Дню города. В течение трех дней на набережной Волги было представлено около 60 экспонатов отечественного и зарубежного производства с 30-х до 90-х годов XX века – от машин эконом-класса до лимузинов ведущих мировых марок.



«Сегодня еще раз убедился в том, что самарцы – очень увлеченные, разносторонние, глубокие люди. Коллекционеры не только сохраняют и восстанавливают машины отечественного и зарубежного автопрома, но и стремятся погрузить в «историю на колесах» жителей и гостей города. Все экспонаты – на ходу, и это придает им особую ценность. Благодарю за интересную экскурсию и подарок жителям! Уверен, мы сможем предоставить возможность и площадку для постоянной экспозиции ретротехники в Самаре», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей. Среди выставочных образцов отечественного производства самая долгая история у полноприводного пикапа ГАЗ-61-415 и советского грузового автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-ААА, которые были выпущены в 1940 году и использовались в период Великой Отечественной войны для перевозки артиллерийских орудий, а также в качестве шасси для бронеавтомобилей, мобильных штабных пунктов и др.



Также на выставке можно было познакомиться с историей машин, произведенных ВАЗом, начиная с раритетной «Копейки», с различными модификациями «Москвич», «ГАЗ», «Скиф», «Иж», «РАФ», «ЗАЗ», «Mercedes-Benz», «Saab», «Bentley», «Jaguar», «Mercury», «Rolls-Royce», «Buiсk», «Cadillac» и др.



Финальным событием праздника сегодня станет концерт на площади Куйбышева, который будет продолжаться до 22:00. На сцене выступят творческие коллективы и солисты областной столицы, ВИА «Синяя птица», сводный оркестр Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» с ветеранами специальной военной операции, оркестр баянистов, заслуженный артист России Сергей Войтенко, заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».

Фото: администрация Самары