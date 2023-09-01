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Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов поздравил казаков с Днем российского казачества

1 сентября 2023 20:16
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1 сентября, в день празднования Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества.

1 сентября, в день празднования Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества.

Атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов поздравление с праздником опубликовал  в своем телеграм-канале.

"Велика сила соборной молитвы! Во всех обстоятельствах, бедах, скорбях и испытаниях мы находим утешение и подкрепление в молитве. Через святой образ Донской иконы Заступница указывает путь служения, стойкости, верности и любви к Отечеству", - говорится в сообщении.

"Сложные времена переживает сейчас наше Отечество. С Богом в сердце мы должны дать твердый ответ – кто мы, в чем наша духовная и ментальная основа, с кем из большого числа партнеров деловых и геополитических мы связаны историческим временем, общей болью и целеполаганием.
В чем большое нравственное преимущество России перед любыми невзгодами или противником? В готовности, защищая Отечество, продемонстрировать волевой характер, воинское мастерство, дисциплину, смелость, взаимовыручку, а если надо, то и «погибнуть с честью». В этом заключено нравственное преимущество, которое хорошо знают и которым обладают русские казаки", - подчеркнул атаман.

"По благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 сентября – День празднования Донской иконы является Днём православного казачества.
Сердечно поздравляю вас с нашим общим Праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья, телесной крепости и душевных сил! Удачи и успехов в благих делах! Заступничества и покровительства Божьей Матушки! Слава Богу, что мы казаки!" - говорится в сообщении Верховного Атамана СКВРиЗ Николая Дьяконова.

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