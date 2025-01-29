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Астроном допустил возможное столкновение астероида с Землей в 2032 году

29 января 2025 11:11
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Астроном допустил возможное столкновение астероида с Землей в 2032 году

Открытый в декабре прошлого года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. Об этом 29 января сообщил астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Станислав Короткий.

«Его наблюдают 33 дня, выяснилось, что есть вероятность его столкновения с нашей планетой 22 декабря 2032 года. В данный момент вероятность столкновения с Землей оценивается разными структурами от 0,5 до 6%», — рассказал он «РИА Новости».

Астроном подчеркнул, что неопределенность связана с небольшим периодом наблюдений за астероидом и большим временным промежутком, на который делается прогноз.

По его словам, если астероид упадет на Землю, то наиболее вероятно, что он приземлится в районе Центральной Африки или Атлантического океана, пишут "Известия". 

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