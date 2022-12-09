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Как пояснила эксперт, по восточному календарю — год Черного (Водяного) Кролика или Кота — вступает в силу 22 января 2023 года.
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Астролог рассказала об особенностях года Кролика и назвала предпочтительные цвета для встречи 2023 года

9 декабря 2022 22:37
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Как пояснила эксперт, по восточному календарю — год Черного (Водяного) Кролика или Кота — вступает в силу 22 января 2023 года.

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», в каких цветах лучше всего встречать наступающий 2023 год и в чем заключаются особенности года Кролика.

Как пояснила эксперт, по восточному календарю — год Черного (Водяного) Кролика или Кота — вступает в силу 22 января 2023 года.

«Так Кота или Кролика? Почему различия в названии года? Дело в том, что на Востоке одним из первых календарей был китайский, каждый год в котором символизировали определенным животным. Вьетнамцы позаимствовали календарь у китайцев и заменили год Кролика на год Кота, поскольку в те давние времена во Вьетнаме кролики не водились вовсе. Также во вьетнамском языке произношение слова кот очень схоже с китайским произношением слова кролик», — рассказала астролог.

В 2023 году Архангельская рекомендовала уделить больше внимания семье, родным и близким людям, позаботиться о детях и стариках особенно тщательно. Возможен всплеск творческой активности, научных открытий и разработок.

Подарки к Новому году лучше подготовить заранее, желательно до 25 декабря 2022 года. В период с 1 по 10 декабря необходимо проявить особую бдительность и внимание к покупке товаров, а 3, 4 и 5 декабря по возможности воздержаться от приобретений, так как можно потом сильно разочароваться.

Ограничений в выборе цветов одежды и декора для встречи Нового года нет, рекомендуются сиреневые, лиловые, синие, зеленые, оранжевые, фиолетовые, розовые, все пастельные оттенки. Белый цвет также приветствуется. Мех, особенно кроличий, лучше исключить.

«А вот струящиеся переливающиеся гирлянды и блестки будут очень кстати. Украсить помещение и елку можно игрушками в виде овощей и фруктов, сделать своими руками что-то оригинальное и запоминающееся. На праздничный стол поставьте побольше зелени, салаты со свежими и тушеными овощами, особенно морковку в любом виде, рыбу, селедку, морепродукты. Мясо кролика отпугнет и обидит хозяина года», — добавила астролог.

Встречать Новый год лучше в теплой, уютной домашней обстановке. Можно пригласить хороших друзей, приятно и спокойно провести время, придумать интересную программу праздника с веселыми или интеллектуальными играми.

«Не стоит удивляться, если непосредственно до Нового года или в новогодние каникулы объявятся старые знакомые, одноклассники, сослуживцы или друзья детства, которых вы давно не видели. Избегайте ссор и конфликтов и не выясняйте отношения», — заключила Архангельская.

 

Фото:    ru.freepik.com

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