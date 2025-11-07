Я нашел ошибку
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
В Москве волейболисты из Самарской области обыграли МГТУ.
«Нова» одержала четвертую победу в пяти матчах Суперлиги
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что фиджитал спорт способствует комплексному развитию школьников.
Минпросвещения России и Федерация фиджитал спорта договорились вместе развивать функционально-цифровой спорт в школах
Снежана Надежкина стала победителем по направлению Н4 «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».
Аспирантка ПривГУПС победила во всероссийском конкурсе «УМНИК-2025»
На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
Волонтеры самарского Росреестра приняли участие в форуме "Россия - спортивная держава"
Студентов призвали критически относиться к предложениям «быстрого заработка» и строго соблюдать закон.
В Самаре полицейские провели профилактическое мероприятие со студентами
Самарская область вошла в ТОП-10 Индекса активности регионов в ИИ за 2024-2025 год.
Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Аспирантка ПривГУПС победила во всероссийском конкурсе «УМНИК-2025»

7 ноября 2025 12:20
77
Снежана Надежкина стала победителем по направлению Н4 «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

Аспирантка кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» (АТС) электротехнического факультета ПривГУПС Снежана Надежкина стала победителем всероссийского конкурса «УМНИК-2025» по направлению Н4 «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

На минувшей неделе Фонд содействия инновациям подвёл итоги одного из самых ожидаемых конкурсов для молодых учёных – УМНИК-2025» (проводится в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» федерального проекта «Технологии»). 

«Мы гордимся тем, что молодые учёные нашего региона достигают таких высоких результатов на всероссийском уровне. Победа Снежаны Надежкиной в конкурсе – это не только признание её индивидуального таланта, но и подтверждение высокого уровня научных исследований, проводимых в нашем регионе. Мы будем продолжать поддерживать молодых учёных и создавать условия для реализации их инновационных проектов. Эта задача обозначена губернатором Вячеславом Федорищевым как приоритетная в сфере развития науки и технологий в регионе», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. 

В 2025 году за право получить грант на реализацию своих идей боролись 3300 молодых инноваторов со всей России, по результатам строгого отбора финансирование получили 500 лучших проектов. Размер гранта составляет около 500 тысяч рублей. Снежана Надежкина вошла в число победителей и получит грант на реализацию своего проекта «Разработка модуля измерительного канала диагностики распределенных токопроводящих стыков».

Разработка модуля функционального диагностирования проводилась в рамках научно-практических и прикладных исследований отраслевого университета. На конкурс был предложен проект создания стационарного устройства (модуля) для определения погрешностей, получаемых при ручных измерениях и методах контроля стыков на железнодорожной инфраструктуре.

«Модуль будет устанавливаться в релейном шкафу автоблокировки или на посту электрической централизации, которые расположены вдоль железнодорожных линий. Результаты измерений позволят минимизировать погрешности в измерениях, что снизит вероятность возникновения отказов в работе токопроводящих рельсовых стыков и повысит уровень безопасности движения поездов», – рассказала Снежана Надежкина.

И еще одна особенность разработки – модуль сможет автоматически диагностировать исправные и предотказные состояния рельсовых стыков. При этом функциональное диагностирование состояний сопротивлений токопроводящих стыков осуществляется в процессе эксплуатации рельсовых цепей, когда на вход аппаратуры поступает только напряжение источника опроса рельсовых линий с целью определения состояний: свободны, заняты или неисправны. Результаты первичной диагностики будут передаваться в аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля для построения подсистемы предиктивной аналитики.

К разработке молодого ученого уже проявили интерес в компании ОАО «РЖД» и крупные промышленные предприятия региона, имеющие собственные железнодорожные станции. Компании готовы оказать содействие в реализации проекта и дальнейшем внедрении модуля на инфраструктуре. В частности, планируется предоставить полигон железной дороги и части промышленных станций для тестирования данного модуля в комплексе с действующими устройствами мониторинга инфраструктуры.

Провести испытания опытного образца на железнодорожной инфраструктуре планируется в течение следующего года.

 

Фото: пресс-служба ПривГУПС

