АСИ принимает заявки для участия в конкурсе лучших практик в области детства

82

Агентство стратегических инициатив (АСИ) до 23 марта 2023 года принимает заявки для участия в конкурсе лучших управленческих практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства. Заявки принимаются на платформе «Смартека».

Участие в нем могут принять уполномоченные региональные органы власти и муниципальные образования.

Цель конкурса — создать условия для повышения качества жизни семей с детьми через тиражирование лучших региональных практик.

В 2023 году заявки принимаются по семи номинациям:

Здоровье сбережение с детства – практики по профилактике заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков, а также по обеспечению условий для развития комплексной реабилитации детей и формированию навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи.

Благополучие семей с детьми – проекты по повышению доступности мер соцподдержки семей, формированию ответственного и осознанного родительства, а также созданию условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия.

Всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – инициативы по совершенствованию мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей, государственную поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями.

Инфраструктура детства – проекты по обеспечению потребности детей и родителей в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах, а также практики, способствующие развитие инфраструктуры социальных служб.

Защита детей, оставшихся без попечения родителей, – практики по реформированию системы опеки и попечительства, развитию форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм попечительства.

Качество жизни детей с ОВЗ, детей-инвалидов – проекты по созданию условий для оказания доступной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии или риск их проявления, а также профилактике детской инвалидности.

Безопасность детей – практики по формированию у детей представления о безопасном образе жизни, культуры безопасного движения на дороге и безопасного поведения в быту.

Практики, поданные на конкурсный отбор, пройдут экспертную оценку. По ее результатам жюри определит победителей в каждой из номинаций. Практики финалистов разместят в «Реестре доказательных практик» на платформе «Смартека», а также рекомендуют для дальнейшего внедрения в субъектах России.

Подробности на сайте организатора, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО