Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Самарские полицейские предотвратили аферу, спасли 834 тыс. руб. пенсионера

22 августа 2025 09:30
176
Как поясняет пострадавший, он сам не понял, как доверился неизвестным. Полицейские вернули пожилому человеку все его сбережения.

Пожилой мужчина мог лишиться более 800 000 рублей. Действия аферистов пресекли сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области.

Как установлено самарскими полицейскими, к 86-летнему жителю Самары, в течение двух дней поступило порядка пятидесяти телефонных звонков от мошенников. Неизвестные «доброжелатели» представлялись сотрудниками  телекоммуникационной компании, представителями правоохранительных органов и юридической службы. Телефонные звонки следовали один за другим. Сначала мужчине предложили пролонгировать договор по оказанию телефонной связи. Спустя время стали запугивать уголовной ответственностью, а в завершении убедили жителя Самары «задекларировать»  имеющиеся у него сбережения. В одном из телефонных разговоров, мошенники попросили  мужчину для конспирации завернуть деньги в газету, затем в куртку и всё это положить в рюкзак. Житель Самары по инструкции передал рюкзак со сбережениями неизвестному мужчине на улице.

Пожилой человек узнал о том, что стал жертвой аферистов от сотрудников Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские остановили  курьера, который добровольно выдал рюкзак с денежными средствами в размере - 834 000 рублей. Мужчина пояснил полицейским, что не подозревал о совершении мошенничества в отношении пенсионера.  

Как поясняет пострадавший, он сам не понял, как доверился неизвестным. Полицейские вернули пожилому человеку все его сбережения. Мужчина выразил  слова признательности полицейским за оперативное  пресечение преступной деятельности аферистов и возвращение своих сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

