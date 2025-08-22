Самарские полицейские предотвратили аферу, спасли 834 тыс. руб. пенсионера

176

Пожилой мужчина мог лишиться более 800 000 рублей. Действия аферистов пресекли сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области.

Как установлено самарскими полицейскими, к 86-летнему жителю Самары, в течение двух дней поступило порядка пятидесяти телефонных звонков от мошенников. Неизвестные «доброжелатели» представлялись сотрудниками телекоммуникационной компании, представителями правоохранительных органов и юридической службы. Телефонные звонки следовали один за другим. Сначала мужчине предложили пролонгировать договор по оказанию телефонной связи. Спустя время стали запугивать уголовной ответственностью, а в завершении убедили жителя Самары «задекларировать» имеющиеся у него сбережения. В одном из телефонных разговоров, мошенники попросили мужчину для конспирации завернуть деньги в газету, затем в куртку и всё это положить в рюкзак. Житель Самары по инструкции передал рюкзак со сбережениями неизвестному мужчине на улице.

Пожилой человек узнал о том, что стал жертвой аферистов от сотрудников Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские остановили курьера, который добровольно выдал рюкзак с денежными средствами в размере - 834 000 рублей. Мужчина пояснил полицейским, что не подозревал о совершении мошенничества в отношении пенсионера.

Как поясняет пострадавший, он сам не понял, как доверился неизвестным. Полицейские вернули пожилому человеку все его сбережения. Мужчина выразил слова признательности полицейским за оперативное пресечение преступной деятельности аферистов и возвращение своих сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО