Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города

15 сентября 2025 17:06
130
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 

13 сентября в Самаре состоялся общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», приуроченный в этом году ко Дню города. Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 

«В этом году наш арт-фестиваль проходил в рамках Дня города, и мы очень старались сделать его праздником искусств, творчества и ремесла. Здесь, на улице Молодогвардейской, у сквера Галактионова, проходит первая гостевая линия – такое подобие самарского Монмартра, и, на мой взгляд, нам удалось сделать это пространство еще ярче, наполнить его талантливыми людьми и почитателями искусства. А главное – показать, как увлекательно творчество в любой его форме, как богаты и интересны наши культурные истоки и как важно хранить эти начала в нашей современности», – рассказал председатель Самарского регионального отделения «Союз художников России» Дмитрий Мантров.

Свои арт-мастерские для гостей фестиваля открыли студенты учебных заведений Самары – Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, Самарского государственного института культуры, Самарскгого государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного технического университета. Будущие художники и дизайнеры не только представили свои выпускные и дипломные работы, но и творили на мольбертах, планшетах и в скетчбуках в режиме реального времени. 

«Наше училище представило мастер-класс в формате пленэра. И очень здорово, что это была именно открытая площадка для всех желающих. Важно, чтобы жители Самары видели, насколько разнообразно современное искусство и что у нас в городе есть люди, готовые его развивать, сохраняя при этом культурные традиции», – отметил студент 2 курса Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина Арсений Мартышин.

Традиционно на арт-фестивале были доступны бесплатные мастер-классы от членов Союза художников России. Гости рисовали гуашью натюрморт с художником Анной Сливковой, лепили из глины на гончарном круге с художником-керамистом Юрием Малыгиным, с Евгенией Тарасовой придумывали самарского «кота-патриота», а с Юлией Гусевой создавали открытки для отправки участникам СВО. Также свои мастер-классы проводили мастера декоративно-прикладного творчества и городские арт-студии. 

На сцене фестиваля выступили самарские музыкальные коллективы, соединяющие фольклорные мотивы с современным звучанием – фолк-проект «Taraxacum», ансамбль «Вечора» и ансамбль «Исток». Ученики и выпускники школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга» показали коллекцию костюмов «Дивные грезы», созданную из винтажных материалов в стиле этно.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

