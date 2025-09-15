Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города

130

13 сентября в Самаре состоялся общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», приуроченный в этом году ко Дню города. Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей.



«В этом году наш арт-фестиваль проходил в рамках Дня города, и мы очень старались сделать его праздником искусств, творчества и ремесла. Здесь, на улице Молодогвардейской, у сквера Галактионова, проходит первая гостевая линия – такое подобие самарского Монмартра, и, на мой взгляд, нам удалось сделать это пространство еще ярче, наполнить его талантливыми людьми и почитателями искусства. А главное – показать, как увлекательно творчество в любой его форме, как богаты и интересны наши культурные истоки и как важно хранить эти начала в нашей современности», – рассказал председатель Самарского регионального отделения «Союз художников России» Дмитрий Мантров.



Свои арт-мастерские для гостей фестиваля открыли студенты учебных заведений Самары – Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, Самарского государственного института культуры, Самарскгого государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного технического университета. Будущие художники и дизайнеры не только представили свои выпускные и дипломные работы, но и творили на мольбертах, планшетах и в скетчбуках в режиме реального времени.



«Наше училище представило мастер-класс в формате пленэра. И очень здорово, что это была именно открытая площадка для всех желающих. Важно, чтобы жители Самары видели, насколько разнообразно современное искусство и что у нас в городе есть люди, готовые его развивать, сохраняя при этом культурные традиции», – отметил студент 2 курса Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина Арсений Мартышин.



Традиционно на арт-фестивале были доступны бесплатные мастер-классы от членов Союза художников России. Гости рисовали гуашью натюрморт с художником Анной Сливковой, лепили из глины на гончарном круге с художником-керамистом Юрием Малыгиным, с Евгенией Тарасовой придумывали самарского «кота-патриота», а с Юлией Гусевой создавали открытки для отправки участникам СВО. Также свои мастер-классы проводили мастера декоративно-прикладного творчества и городские арт-студии.



На сцене фестиваля выступили самарские музыкальные коллективы, соединяющие фольклорные мотивы с современным звучанием – фолк-проект «Taraxacum», ансамбль «Вечора» и ансамбль «Исток». Ученики и выпускники школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга» показали коллекцию костюмов «Дивные грезы», созданную из винтажных материалов в стиле этно.

Фото: администрация Самары