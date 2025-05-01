Я нашел ошибку
Главные новости:
Аромапсихолог Наталья Гришина рассказала, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека.
Ароматерапевт назвала помогающий женщине расслабиться запах
Награду вручили Затем Михаил Смирнов и Дмитрий Колесников.
Самарскую станцию скорой помощи наградили почетным знаменем «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда»
В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны.
В Самаре почтили память тружеников тыла
Кульминацией праздничных торжеств стал митинг-концерт на площади Куйбышева в Самаре. Чтобы вместе, по давней традиции, встретить праздник, сюда пришли более 13 тысяч человек.
В городах и селах Самарской области проходят торжества в честь праздника Весны и Труда
Матч состоится на «Солидарность Самара Арене» в понедельник, 5 мая.
Игру «Крыльев Советов» с московским «Динамо» рассудит Евгений Буланов
Будьте внимательны и осторожны!
2 мая в Самарской области ожидается усиление ветра
В 2025 году профилактические мероприятия будут направлены на изменение высокого процента сотрудников с нерациональным питанием — 94% и ожирением — 46%.
В Сызрани внедряются корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте
В завершении мероприятия жителям Курской области был отправлен гуманитарный груз.
Сегодня коллективы минздрава СО и медучреждений приняли участие в мероприятиях, посвящённых 1 мая
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.07
EUR 92.84
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ароматерапевт назвала помогающий женщине расслабиться запах

1 мая 2025 20:35
102
Аромапсихолог Наталья Гришина рассказала, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека.

Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина рассказала, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в четверг, 30 апреля, эксперт отметила, что одни запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а другие могут расслаблять.

«Все цветочные ароматы девушку расслабляют, гармонизируют. Они подходят для романтического момента, поэтому если выбирать розы, жасмин, лаванду, то можно попасть в точку», — рассказала Гришина.

 Она добавила, что в воздухе можно распылять цитрусовые ароматы — апельсина, лимона, мандарина, грейпфрута, они ассоциируются с энергией и бодростью.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2025  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда
288
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
1 мая 2025  11:35
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями
277
За три первых месяца 2025 года в областной бюджет поступило 71,9 миллиарда рублей, что составляет 24 % от годового плана (299 миллиардов рублей).
30 апреля 2025  21:15
На заседании облправительства представлен отчет об исполнении областного бюджета
519
Республика Сербия для Самарской области - ценный, стратегически важный экономический партнер.
30 апреля 2025  18:13
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия
444
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
30 апреля 2025  13:47
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
444
Весь список