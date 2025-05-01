Ароматерапевт назвала помогающий женщине расслабиться запах

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Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина рассказала, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в четверг, 30 апреля, эксперт отметила, что одни запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а другие могут расслаблять.

«Все цветочные ароматы девушку расслабляют, гармонизируют. Они подходят для романтического момента, поэтому если выбирать розы, жасмин, лаванду, то можно попасть в точку», — рассказала Гришина.

Она добавила, что в воздухе можно распылять цитрусовые ароматы — апельсина, лимона, мандарина, грейпфрута, они ассоциируются с энергией и бодростью.

Фото: freepik.com