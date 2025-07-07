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Архитекторов Самарской области поздравили с профессиональным праздником

7 июля 2025 18:27
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Архитекторов Самарской области поздравили с профессиональным праздником

В Самаре состоялись торжественные мероприятия, посвященные новому в России профессиональному празднику – Дню архитектора. Постановлением Председателя правительства РФ Михаила Мишустина с 2025 года День архитектора включен в календарь российских праздников в первый понедельник июля.

7 июля выдающихся и заслуженных архитекторов Самарской области на торжественной церемонии поздравили заместитель председателя Правительства Самарской области Анастасия Сорокина, министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачёв и главный архитектор Самарской области Екатерина Семёнова.

На встрече с профессиональным сообществом были подняты актуальные, волнующие вопросы по развитию архитектурного и градостроительного облика региона. «Необходимо возрождать понимание архитектуры как искусства. Мы должны прийти к тому, что современный архитектор обязан обладать всеми компетенциями для качественной работы: владеть проектным управлением, выполнять точные расчёты, хорошо знать нормативы. Архитектор должен чётко представлять, как будет реализована его идея», — подчеркнула Анастасия Сорокина.

Благодарностями министра градостроительной политики Самарской области за вклад в развитие архитектуры, градостроительства и формирование комфортной среды были награждены ведущие преподаватели вузов Самарской области, а также руководители предприятий и коллективов, связанных с архитектурной деятельностью.

«Мы обсуждаем с САМГТУ перспективу создания факультета, который бы воспитывал именно архитекторов-градостроителей, которые будут сильны и в нормативно-правовой базе, и в профессиональной сфере. Молодым специалистам также надо давать практическую возможность    применить свои знания», — отметил Андрей Грачёв.

Отметим, что новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий находятся под пристальным вниманием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 

В пятницу, 4 июля, глава региона провел заседание Градостроительного совета Самарской области, который возобновил работу после длительного перерыва. В совещании приняли участие эксперты, представители профессионального сообщества, застройщики, а также члены регионального Правительства.

Вячеслав Федорищев напомнил присутствующим о цели создания Градостроительного совета при губернаторе и его ключевой роли в формировании грамотной политики: «Мы не можем себе позволить повторять ошибки прошлого. Важно, чтобы в совете работали эксперты – люди, неравнодушные к родному городу, застройщики, чиновники. Все в едином ключе решали задачи, поставленные перед Правительством Самарской области».

Фото - министерство градостроительной политики Самарской области

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