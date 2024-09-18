Android и Google могут перестать работать в России

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Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что переживает за работу Android в России.

Всё дело в кэширующих серверах Google в России, которые нуждаются в обновлении. Компания не может это сделать, потому что официально уже не присутствует в России, а санкции США запрещают ей работать с российскими компаниями.

Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов. Антон Горелкин, депутат Госдумы

Устаревание кэширующего оборудования, по его словам, является причиной медленной работы YouTube, пишет iphones.ru.