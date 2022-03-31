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Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»

31 марта 2022 17:15
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Сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации.

31 марта в Самарской Губернской думе сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации. Также состоялось открытие выставки их творческих работ, посвященных легендарной «Дороге жизни» через Ладожское озеро.

В конце прошлого года Совет Федерации объявил всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного 80-летию «Дороги жизни» через Ладожское озеро. В нем приняли участие 400 детских рисунков из 32 регионов страны. По словам председателя независимого жюри академика Российской академии художеств Алексея Буртасенкова, отбор работ происходил максимально объективно: учитывали раскрытие образа, применение живописных и графических решений.

20 работ-победителей вошли в итоговую экспозицию, которую в феврале 2022 года в Совете Федерации открыла Председатель Верхней палаты Валентина Матвиенко. Спикер СФ поддержала идею показать выставку во всех регионах. По ее мнению, очень важно вовлекать детей, подростков, молодежь в творческие проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 

От Самарской области в конкурсе приняли участие пять юных художников от 6 до 14 лет; выставка в Губернской думе составлена из их работ. А 14-летняя жительница Самары Вероника Кудашева вошла в число 20 лауреатов. Ее прадедушка работал на Ладожском озере связистом, поэтому эта тема, по ее словам, ей очень близка. 

Вероника учится в седьмом классе, с раннего детства увлекается изобразительным творчеством. С 2016 года занимается в школе изобразительного творчества и дизайна «Радуга». За эти годы благодаря своей увлеченности и трудолюбию ее природные способности получили большой творческий рост. Вероника активно участвует в конкурсах различного уровня и неоднократно становилась их победителем и призером.

Все авторы работ, а также их преподаватели присутствовали на открытии первой в своей жизни выставки в Губернской думе. Перед торжественной церемонией награждения для них была организована экскурсия в музей областного парламента.

Сенатор поздравил Веронику Кудашеву с победой и выразил благодарность всем, кто принял участие в конкурсе: «У каждого из вас – настоящий талант художника. Надеюсь, что вдохновение и творческий подход к любому делу поможет вам в жизни многого добиться». Всем юным художникам Андрей Кислов вручил благодарственные письма от Совета Федерации.

 Представитель региона в СФ подчеркнул, что нельзя допустить переписывания истории и принижения роли советского народа в Победе над фашизмом: «К сожалению, события на Украине показывают, что угроза этого существует. Есть и другие угрозы, поэтому сейчас руководство страны и российские Вооруженные Силы делают все необходимое, чтобы обеспечить нашей стране и жителям Донбасса безопасность».

«Мы не должны быть Иванами, не помнящими родства. Память об истории страны и подвигах наших отцов и дедов закладывается со школьной скамьи. Такие выставки показывают, что мы чтим и помним наши корни, это очень важный воспитательный момент», - отметил Андрей Кислов.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Мероприятия

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