Амурский тигр прошел почти 200 км, чтобы воссоединиться со своей тигрицей

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Борис и Светлая были спасены из дикой природы совсем еще тигрятами. Российские ученые помогли им достичь самостоятельности и отпустили в отдаленном уголке Дальнего Востока России на расстоянии 160 км друг от друга. Это было сделано для того, чтобы распространить популяцию на как можно большее расстояние, пишет gazetaru.



Через год Борис начал вести себя странно: он шел почти по прямой в одном и том же направлении. Оказалось, что его целью было место обитания Светлой. Через месяц у пары родились свои тигрята.

Фото: freepik.com