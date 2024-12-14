Я нашел ошибку
Главные новости:
Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.
В Москве завершился XXII Съезд Партии «Единая Россия»
Борис и Светлая были спасены из дикой природы совсем еще тигрятами.
Амурский тигр прошел почти 200 км, чтобы воссоединиться со своей тигрицей
Депутат считает, что это позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства, а также использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.
В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров
Гости библиотеки смогут услышать шедевры европейской вокальной и инструментальной музыки, а также русские духовные стихи и отрывки из прозы.
СОУНБ приглашает на музыкальную программу «В ожидании Рождества»
В Самаре ночью -15, -17°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица..
15 декабря в регионе ночью небольшой снег, до -20°С, днем до -11°С
Акция приурочена к Году семьи и направлена на формирование семейной читательской традиции в России.
15 декабря в Самарской области пройдет Всероссийская акция «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика»
В Самаре во Дворце спорта проходят всероссийские соревнования "Самарочка" по синхронному катанию на коньках - 1-й этап Кубка России.
«Жемчужина» из Тольятти - бронзовый призер всероссийских соревнований по синхронному катанию
Так, в Клявлинском районе, в рамках акции "Внимание, подросток!", сотрудники полиции провели со школьниками беседу по профилактике правонарушений.
Полицейские региона регулярно проводят профилактические мероприятия с подростками
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.43
-0.52
EUR 109.01
-1.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Амурский тигр прошел почти 200 км, чтобы воссоединиться со своей тигрицей

14 декабря 2024 19:08
241
Борис и Светлая были спасены из дикой природы совсем еще тигрятами.

Борис и Светлая были спасены из дикой природы совсем еще тигрятами. Российские ученые помогли им достичь самостоятельности и отпустили в отдаленном уголке Дальнего Востока России на расстоянии 160 км друг от друга. Это было сделано для того, чтобы распространить популяцию на как можно большее расстояние, пишет gazetaru.

Через год Борис начал вести себя странно: он шел почти по прямой в одном и том же направлении. Оказалось, что его целью было место обитания Светлой. Через месяц у пары родились свои тигрята.

 

Фото:  freepik.com

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
527
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
656
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
467
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
442
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
439
Весь список