Американский корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» состыковался с МКС

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Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и российским космонавтом на борту состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщил «Роскосмос» в своем телеграм-канале, пишет РБК.



Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС в 10:28 мск. На борту Crew Dragon находились космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.



Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon С Гребенкиным на борту стартовал к МКС на ракете-носителе Falcon-9 4 марта в 6:53 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.



Для Гребенкина, а также двух из трех астронавтов это первый полет в космос. Экипаж Crew-8 проведет более 200 научных экспериментов в рамках долгосрочной миссии по подготовке человечества к длительному пребыванию в космосе.





Фото: pxhere.com