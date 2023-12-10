Американский диетолог дала россиянам советы по питанию в праздники

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Новый год в России принято отмечать за праздничным столом с большим количеством разнообразной еды. Американский диетолог Андреа Дельгадо уверена, что в такое время людям не стоит винить себя за лишнюю порцию салата или сладостей, однако все же желательно придерживаться нескольких рекомендаций. Ее слова приводит «Ридус».

Врач посоветовала составить примерный план питания на праздничные дни и напомнила о необходимости пить простую воду, чтобы избежать обезвоживания. Кроме того, Дельгадо порекомендовала не увлекаться диетами перед новогодним столом.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о рецепте полезного оливье. По словам врача, салат станет полезнее, если использовать натуральный йогурт или сметану вместо майонеза и заменить в нем несколько ингредиентов, пишет Лента.