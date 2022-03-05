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Американские телеканалы CBS News и ABC News объявили о прекращении вещания в России в связи с принятым накануне законом об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил.

К американским телеканалам присоединилась канадская корпорация CBC, о чем объявила в распространенном заявлении.

Ранее сообщалось, что решение о прекращении вещания в России приняло руководство американского телеканала CNN. Оно продолжит оценивать ситуацию и примет решение о дальнейших шагах, заявил представитель компании.

В CNN пошли на такой шаг также в связи с принятием нового закона.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон об установлении уголовном наказании за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании российской армии.

Президент также утвердил закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил России, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay