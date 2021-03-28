Я нашел ошибку
Главные новости:
Гол Ивана Сергеева принес победу.
"Крылья Советов" во Владикавказе одержали победу над "Аланией" - 1:0
Наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь.
Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса
78 заболевших в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Американец также предположил, что в России более легкомысленно, чем в США, относятся к деньгам.
Американец рассказал, что его удивило при первом посещении магазина в России
Сам наставник португальцев заявил, что уважает судью, который признал собственную ошибку.
Голландский арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией
Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет.
Как не переплачивать за услуги ЖКХ
Помимо надписи на борту, грузовик и судно объединяет то, что оба отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.
В Китае грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, создал затор на дороге
Глава региона вместе с руководством Госжилинспекции намерены пресекать любые коррупционные проявления.
Дмитрий Азаров рассказал о борьбе с коррупцией среди управляющих компаний
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
-0.41
EUR 89.26
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Американец рассказал, что его удивило при первом посещении магазина в России

28 марта 2021 17:41
67
Американец также предположил, что в России более легкомысленно, чем в США, относятся к деньгам.

РИА Новости. Американец по имени Максвелл, живущий в России с 2016 года, рассказал в эфире YouTube-канала "Открыто о России", что его больше всего удивило при первом посещении магазина.

Оказалось, что в России не принято широко улыбаться посетителям магазина. Кроме того, работники магазинов не проявляют радушие и любезность в отношении каждого клиента.

"Выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она (продавщица. — Прим. ред.) посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками", — заявил он.

Максвелл отметил, что в США заработная плата продавцов напрямую зависит от клиентов, а также их количества и итоговой суммы чека. Из-за этого работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми. Они всегда улыбаются и готовы помочь.

Американец также предположил, что в России более легкомысленно, чем в США, относятся к деньгам. По его мнению, это происходит из-за нестабильного курса рубля.

При этом основными преимуществами России американец считает социальные программы и бесплатную медицину.

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Американец также предположил, что в России более легкомысленно, чем в США, относятся к деньгам.
28 марта 2021  17:41
Американец рассказал, что его удивило при первом посещении магазина в России
62
Льву Цезарю в Самарском зоопарке - 14 лет!
28 марта 2021  12:55
Льву Цезарю в Самарском зоопарке - 14 лет!
170
Посвящённом 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина.
27 марта 2021  18:45
Дети и подростки Самары могут принять участие в в литературном конкурсе «Россия. Самара. Отечество»
550
Весь список

Здравоохранение
Наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь.
28 марта 2021  18:31
Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса
30
78 заболевших в Самаре.
28 марта 2021  18:16
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
44
В Самарской области за сутки на 28 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
28 марта 2021  12:11
В Самарской области за сутки на 28 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
271
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1595
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15402
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16588
Весь список
Туризм
Из Самары откроются рейсы в Каир
27 марта 2021  13:57
Из Самары откроются рейсы в Каир
572
Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
26 марта 2021  17:37
Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом
994
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
26 марта 2021  14:00
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
486
Весь список
Образование
Половина самарских школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению
27 марта 2021  11:15
Половина самарских школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению
689
Награды победителям в соревнованиях «Навыки мудрых» вручил первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.
26 марта 2021  16:34
В регионе золотые медали вручили победителям региональных чемпионатов WorldSkills Russia и «Навыки мудрых»
760
Самарский университет раскроет секреты приема и обработки информации со спутников
26 марта 2021  12:15
Самарский университет раскроет секреты приема и обработки информации со спутников
336
Весь список

Культура
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
467
Самара уже в числе победителей!
27 марта 2021  15:00
"Театральное Поволжье": первая победа - Виктор Михайлов - лучший режиссёр детского спектакля
610
Желаем победы и болеем за наших ребят.
27 марта 2021  14:45
Прямо сейчас! Лауреатов "Театрального Приволжья" выбирают в прямом эфире
434
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2443
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4215
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15496
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
553
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
1011
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2131
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Триумф, которого так ждали молодёжные театральные коллективы Самарской области, а вместе с ними и все неравнодушные любители актёрского мастерства.
27 марта 2021  20:52
Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля «Театральное Приволжье» 
Культура
464
«Обещаю вам, что наши встречи будут регулярными. Уверен, вместе мы наведем порядок», – подвел итоги встречи Дмитрий Азаров.
27 марта 2021  18:29
Честный и открытый разговор состоялся у губернатор со старшими по домам Сызрани, Октябрьска и Сызранского района
Политика региона
889
Желаем победы и болеем за наших ребят.
27 марта 2021  14:45
Прямо сейчас! Лауреатов "Театрального Приволжья" выбирают в прямом эфире
Культура
431
Более 1000 жалоб и предложений жителей региона в соцсетях зафиксировал ЦУР63 в конце марта
27 марта 2021  13:31
Более 1000 жалоб и предложений жителей Самарского региона в соцсетях зафиксировал ЦУР63 в конце марта
Социум
626
Лауреатов Театрального Приволжья выберут в прямом эфире
26 марта 2021  22:21
Лауреатов «Театрального Приволжья» выберут в прямом эфире
Социум
901
Весь список