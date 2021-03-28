Американец рассказал, что его удивило при первом посещении магазина в России

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РИА Новости. Американец по имени Максвелл, живущий в России с 2016 года, рассказал в эфире YouTube-канала "Открыто о России", что его больше всего удивило при первом посещении магазина.

Оказалось, что в России не принято широко улыбаться посетителям магазина. Кроме того, работники магазинов не проявляют радушие и любезность в отношении каждого клиента.

"Выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она (продавщица. — Прим. ред.) посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками", — заявил он.

Максвелл отметил, что в США заработная плата продавцов напрямую зависит от клиентов, а также их количества и итоговой суммы чека. Из-за этого работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми. Они всегда улыбаются и готовы помочь.

Американец также предположил, что в России более легкомысленно, чем в США, относятся к деньгам. По его мнению, это происходит из-за нестабильного курса рубля.

При этом основными преимуществами России американец считает социальные программы и бесплатную медицину.

Фото из открытых источников