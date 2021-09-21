Альянс Франсез возобновляет организацию очных взаимных визитов с Францией

128

22 сентября в Музее Модерна состоится встреча, которая станет первым в этому году очным культурным мероприятием Альянс Франсез после вынужденного перехода на офлайн-формат. Гостья из Франции Мари Беллегу-Мамонтофф расскажет об истории своего прадеда Фёдора Мамонтова, участника Русского экспедиционного корпуса в годы Первой мировой войны.

В 1916 году он был отправлен сражаться во Францию в составе Первой Русской бригады. Тогда он ещё не знал, что больше никогда не увидит ни своей Родины, ни семьи. Рассказ будет сопровождаться архивными фотографиями того времени, а также показом фильма Галины Щерба «Время собирать цветы» по сценарию Олега Ракшина о судьбе солдат и офицеров русского экспедиционного полка. Фильм «Время собирать цветы» дополнит рассказ Марии интересными и мало кому известными фактами истории. Премьера в Париже состоялась в Русском доме по случаю Дня памяти неизвестного солдата. Самарцам сюжет близок тем, что второй спецполк особого назначения экспедиционного корпуса был сформирован именно в Самаре!

С 1995 года Мари ведёт своё расследование по всему миру, чтобы найти ответы на вопросы, которых с каждым годом не становится меньше: где родился Фёдор Мамонтов? Когда и как он прибыл во Францию? Где проживал во время своего зачисления в полк? Через призму истории своей семьи, Мари рассказывает о всеобщей истории Русского экспедиционного полка: 40 000 солдат, распределенных по четырём специальным русским пехотным бригадам, были отправлены Николаем II во Францию в обмен на поставку оружия. Возмущённая таким несправедливым исчезновением подвига русских солдат, сражавшихся за общую свободу, со страниц учебников, она решает создать ассоциацию потомков участников экспедиционного корпуса «Мишка 16-18», а также сайт с документальной памятью об их заслугах.

Кроме общей информации о формировании и участии бригад на разных фронтах, на этом сайте представлена сводка биографий тех солдат экспедиционного корпуса, чьи родственники, как и Мари Беллегу, не остались равнодушны к своему прошлому: «Ради тебя Фёдор, ради тебя Василий, Пётр, Сергей, Жорж, Степан, Владимир и всех русских солдат, приехавших воевать за Францию, мы должны не допустить забвение Вашей жертвы, а продолжать выражать Вам постоянную благодарность и почтение».