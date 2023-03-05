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Аллерголог рассказала, какие цветы лучше выбрать на 8 Марта

5 марта 2023 20:42
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Как правило, чем сильнее аромат, тем выше аллергенность, поэтому лучше отказаться от лилий, гиацинтов и ландышей.

Врач аллерголог-иммунолог телемедицинского сервиса «Доктис» Алия Хисамутдинова 5 марта в беседе с «Известиями» поделилась советами, как правильно составить «неаллергенный» букет.

«Не стоит дарить цветы с ярко выраженным ароматом. Как правило, чем сильнее аромат, тем выше аллергенность, поэтому лучше отказаться от лилий, гиацинтов и ландышей. Избегайте цветов с большим количеством пыльцы. Эволюционно большое количество пыльцы помогает растениям распространяться в окружающей среде. Такой способ наиболее характерен для полевых цветов: мака, вереска, лаванды. Но и среди доступных в продаже цветов такие встречаются — это ромашки и танацетум», — сказала эксперт.

Хисамутдинова также советует обращать внимание на украшение букета.

«Часто флористы создают цветочные композиции из множества растений, а в качестве элементов декора используют сухоцветы из семейства злаковых: рожь, тритикум, овес. Важно помнить, что злаковые — довольно агрессивные аллергены и могут спровоцировать перекрестную реакцию — обострение аллергии на цветы у людей, изначально страдающих от аллергии на мед, клубнику или арахис», — пояснила она.

Как рассказала врач, орхидеи, розы, альстромерии, эустомы, фрезии, тюльпаны, клематисы, ирисы и флоксы реже вызывают аллергические реакции.

«Эти цветы обладают нежным ненавязчивым запахом и имеют небольшое количество пыльцы. Также отличным вариантом для подарка послужат суккуленты, например эхеверия, так называемая каменная роза, или хавортия», — сказала собеседница «Известий».

 

Фото:   ru.freepik.com

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