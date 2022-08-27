Алла Пугачева вернулась в Россию

123

Певица Алла Пугачева давно вернулась в Москву, но пока не планирует выступать на сцене, сообщила РИА Новости концертный директор артистки.

"Приехала она давно. Концертов пока не планируем", - сказала собеседница агентства.

Пугачева и ее семья в конце зимы уехала в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле.

В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.

Алла Пугачева — советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 — отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов — песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие.

Архивное фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова