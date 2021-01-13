Руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ в региональном законодательном собрании Александр Живайкин поздравил жителей с Днем Самарской губернии

283

Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в региональном законодательном собрании отметил, что и сегодня Самарская область сохраняет свои лидерские позиции.

«Дорогие земляки!

В этом году наша область празднует юбилей – 170 лет. И это прекрасный повод в очередной раз отметить, чем славен наш регион и его жители.

Столица хлебная, столица космическая, столица административная – ни единожды наш благодатный край приобретал важный статус в стране. Как будто свыше щедрой рукой отсыпаны природные богатства нашей губернии, но главное ее достояние – это жители. Нас 3 миллиона, мы все такие разные, от конфессий, до самобытности культурных традиций, говорим на разных языках, а вместе образуем единый многонациональный народ Самарской области: трудолюбивый, щедрый и гостеприимный. У нас общая история и общее будущее.

Много замечательных страниц в истории нашего края, нам есть, чем гордиться. Это наши земляки из года в год своими успехами и достижениями в труде, науке и спорте прославляли губернию на всю страну и весь мир. Из муки нашего края подавались булочки к королевскому столу Великобритании, у нас была построена первая кумысолечебница, наши отцы и деды приближали Великую Победу с оружием в руках и у станков. У нас построен корабль, на котором Юрий Гагарин сделал первые шаги по покорению космоса. Все это стало возможным благодаря таланту и усилиям сотен тысяч людей: учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, военнослужащих. Много славных имен, много великих достижений.

И сегодня Самарская область сохраняет свои лидерские позиции: как крупный промышленный и нефтехимический центр, космическая столица России, крупнейший центр судебной власти в Поволжье, мощный транспортный узел, регион с деловой и туристической привлекательностью.

Мира и процветания!»