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Александр Масляков заразился коронавирусом и из-за этого пропустит первые игры нового сезона КВН

2 февраля 2022 22:31
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Маслякову 80 лет. Он ведет КВН с 1964 года.

Телеведущий Александр Масляков заразился коронавирусом и из-за этого пропустит первые игры нового сезона КВН. Его видеообращение опубликовано в Instagram передачи, передает РБК.

«COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», — сказал Масляков.

Он отметил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому первые несколько выпусков проведут «не чужие игре» люди и известные игроки.

Маслякову 80 лет. Он ведет КВН с 1964 года и является основателем и совладельцем творческого объединения «АМиК», которое производит программу.

 

Фото из открытых источников

 

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