Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН

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Александр Масляков вернулся в качестве ведущего шоу "Клуб веселых и находчивых", передает РИА Новости.

"Ведущий – Александр Васильевич Масляков", - сообщила пресс-служба Первого канала.

Отмечается, что 12 ноября команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. Участвуют "Доктор Хаусс" из Могилева, "Столик" (Чулым), "Росы" (Нижний Новгород), "Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова" (Москва), "Зеленый чемодан" (Гурьевск) и "Северяне" (Нягань). В состав жюри вошли Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева, Алексей Кривеня.

В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего не было.

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев