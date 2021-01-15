Александр Хинштейн: Сегодня вместе с местной властью работаем над решением проблем, связанных именно с объектами образования

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14 января депутат Государственной Думы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн провел личный прием граждан в избирательном округе. Депутат обсудил с жителями вопросы защиты прав, экологии, ЖКХ и благоустройства, дорожного строительства многие другие. В ходе приема депутат встретился с 25 избирателями. Всего же по итогам года число обращений, направленных Александру Хинштейну превысило 1,7 тыс.

Житель дома № 55 по пр. Карла Маркса в Самаре (пос. братьев Кузнецовых) Дмитрий Тимонин пришел к Александру Хинштейну вместе с соседями. Люди пожаловались депутату на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры в своем районе. «В радиусе 500 м. от нашего дома находятся дома с большим количеством квартир. В скором времени из-за нового строительства общая численность жителей микрорайона может превысить 5000 человек, при этом большая часть – семьи с детьми. Тем не менее, рядом нет ни детского сада, ни школы, ни спортивных объектов, ни даже нормальной внутриквартальной дороги», — рассказал Дмитрий Сергеевич.

По словам самарца, дети жителей микрорайона учатся в школах, которые заполнены «до предела». Также ситуация обстоит и с детскими садами.

«Мы обращаемся к Вам, как к депутату наиболее энергичному, деятельному и близкому народу. Мы видим, что многие проблемы избирателей Вами действительно решаются. Также мы помним, что благодаря Вашему содействию мы не разделили участь обманутых дольщиков, и наш дом был в итоге достроен», — заявил мужчина Александру Хинштейну.

Приглашенный на прием глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин пояснил, что проблема, действительно, существует, но ее невозможно решить исключительно за счет средств городского бюджета: проблемных точек в районе много, и денег на все не хватает. Александр Хинштейн предложил привлечь средства на строительство внутриквартальных дорог из областной программы «Содействие». По поводу возможности строительства детского сада депутат переговорит с главой города Еленой Лапушкиной.

«Во многих густонаселенных районах города тема нехватки социальных учреждений стоит очень остро. Мы обязательно проработаем вопрос строительства детского сада именно здесь — в микрорайоне Братьев Кузнецовых. По школе, к сожалению, глава района нам пояснил, что пока невозможно этого сделать — нет подходящего участка. Однако микрорайон развивается, детей становится больше, а потому мы проработаем и этот вопрос. Думаю, в будущем решение также найдем. Сегодня вместе с региональными и городскими властями мы активно работаем над решением проблем, связанных именно с объектами образования: детскими садами и школами. На текущий 2021 год в наших планах получить средства из федерального бюджета на целый ряд необходимых для Самары и Самарской области объектов», — рассказал Александр Хинштейн СМИ.

Жительница Куйбышевского района Самары (пос. Рубежное) Мария Аитова обратилась к депутату сразу с несколькими жалобами. Во-первых, женщина попросила оказать содействие в ремонте участка дороги по ул. Соловьиной от Уральского шоссе до ул. Ново-Охтинская и в ремонте дороги по ул. Ново-Охтинская с ответвлением по ул. Каштановой. Во-вторых, Мария Алексеевна пожаловалась на отсутствие асфальтированной дороги и освещения к остановкам «Солнечная» и «Песчаная Глинка».

«Въезд от Уральского шоссе для нас является стратегически важным, особенно в период Православных праздников, поскольку дорогу по ул. Новосельской перекрывают в районе кладбища Рубежное. И остается один въезд в поселок по ул. Соловьиной, где в период «весенней распутицы» проехать практически невозможно. Также хочу дополнить, что жители ходят пешком в пос. Песчаная Глинка 2,5 км по дороге, на которой отсутствует твердое покрытие и тротуар. Жители, которые работают и добираются домой после 20.00, не успевая на последний рейс автобуса №63, идут пешком от остановки «Солнечная» через лес по грунтовой дороге. Мы все-таки в городе живем! Кроме того, в поселке нет освещения – ходим по грунтовке в полной темноте», — рассказала женщина.

Александр Хинштейн сообщил, что обязательно направит запрос в адрес главы города Еленой Лапушкиной, в том числе, по исполнению протокола по итогам прошлой встречи с жителями пос. Рубежный с участием главы города. Там было поднято несколько из озвученных сегодня тем.

«Проблема работы транспорта на территории частного сектора в черте Самары, к сожалению, остается. Люди, проживающие там, чувствуют удаленность от центра города. Вместе с городскими властями попытаемся решить вопрос с увеличением количества автобусов, которые курсируют на территории Рубежного, а также с ремонтом дорог. Конечно, необходима единая программа, направленная на развитие и благоустройство частных территорий внутри городских округов», — прокомментировал Александр Хинштейн журналистам.

Жители дома № 289 по ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары Федор Александрович Горохов и Елена Николаевна Гизатова пришли к Александру Хинштейну с коллективной жалобой на газовиков.

С ноября у жителей многоквартирного дома — сталинки отсутствует газоснабжение. «Мы и еду на плите приготовить не можем, и в ванной помыться», — пожаловались жители.

В доме произошла авария – угарным газом отравились мать и грудной ребенок – в связи с этим газ отключили сразу по трем стоякам, а это 13 квартир. Выяснилось, что за 60 лет существования дома люди проводили самовольные перепланировки, меняя вентиляционную систему, и многие из этих работ не закреплены соответствующими актами.

«Нам обещают вернуть газоснабжение, но при условии отключения газовых колонок. Но есть же технические возможности решить проблему! Однако наша управляющая компания «ПЖРТ Октябрьского района» и компания — ресурсоснабженец «СВГК» решили пойти наиболее лёгким путём — отключить газовые колонки, оставив людей без горячей воды в зимний период на неопределённый срок, и переложить все расходы и трудности по установке электроводонагревателей на плечи жителей. Как справится электросеть дома с такой нагрузкой — большой вопрос. А условия жизни людей из-за больших расходов резко ухудшатся», — посетовали люди.

Прямо в ходе приема Александр Хинштейн связался с главой Октябрьского района и руководством ресурсоснабжающей компании. Уже завтра, 15 января, вместе с жителями, властью, газовиками и коммунальщиками депутат отправится на место, чтобы разобраться в происходящем и обозначить пути решения проблемы.

Житель Железнодорожного района Самары Александр Спорышев обратился к Александру Хинштейну с просьбой оказать содействие в истребовании копии приказа, подтверждающего наличие в его военном билете награды «Отличник Советской Армии». В далеком 1975 году военный билет Александра Владимировича в связи с присвоением офицерского звания был замен на новый, который пришел уже без этой отметки. В старом же билете, который изъяли, по словам самарца была вкладка, в которой имелась информация о награждении. «Ранее я не обращал на это внимания, а теперь узнал, что при выходе на пенсию наличие подобной награды дает право претендовать на звание «Ветеран труда» и получать положенные льготы. Мои собственные обращения в комиссариат результатов не принесли», — сокрушается Александр Спорышев.

Александр Хинштейн сообщил, что обратится в архив Министерства обороны РФ и сделает все возможное, чтобы помочь Александру Владимировичу.

Еще одна жительница Куйбышевского района Самары (СНТ «Песчаная Глинка») Олеся Щербатова обратилась к депутату с просьбой помочь решить вопрос с подачей электроэнергии в частный дом (напряжение электроэнергии не соответствует стандартам). Дело в том, что председатель СНТ в сентябре 2019 года передал электросети в безвозмездное пользование ООО «Электрохолдинг», который по факту не занимается их обслуживанием.

«Свет отключается каждые 15 минут, и это происходит ежедневно. Поскольку в СНТ нет газоснабжения, и все работает исключительно от электричества, мы остаемся без плиты, воды и отопления, а сейчас сильные морозы. У меня двое маленьких детей, и я не знаю, что делать», — рассказала Олеся Геннадьевна.

Депутат сообщил, что направит запрос в ПАО «Самараэнерго» и в ООО «Электрохолдинг». Вместе с этим Александр Хинштейн предложил жительнице расторгнуть договор с СНТ и заключить прямой договор с ресурсоснабжающей компанией: такая практика существует во всей стране — собственник жилья имеет право рассчитываться с поставщиком ресурсов без посредников.

Жительница пос. Гранный г. Новокуйбышевск Таисия Свиридова и ее соседи по СНТ «Факел» направили коллективное обращение Александру Хинштейну по вопросу сохранения дубовой рощи в их поселке. Вот уже 10 лет команда единомышленников воюет за дубовую рощу на так называемой косе озера Барское, более известного как Двубратное.

Осенью 2010 года здесь начали рыть траншею, чтобы огородить весь берег забором. «Но мы собой закрыли путь технике, а потом забаррикадировали бетонными блоками дорогу, которую уже начали отсыпать захватчики. Никому не позволим здесь рубить деревья и что-то строить!», – рассказала женщина.

В 2013 году люди уже обращались к Александру Хинштейну – тогда после вмешательства депутата строительство удалось остановить. Но сейчас люди опасаются, что лесные участки снова могут быть выставлены на продажу, и уже нашлись покупатели. «Помогите сохранить вековые дубы!», — обратились к депутату отчаявшиеся дачники.

Александр Хинштейн пообещал переговорить по этому поводу с руководителем министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона и с главой природоохранной прокуратуры области. В феврале в Гранном будет организовано выездное совещание на эту тему с привлечением всех ответственных сторон.

На прием к Александру Хинштейну пришла целая делегация военных и ветеранов. Глава Областного Дома Офицеров (ОДО) Александр Назаренко вручил депутату памятный знак – юбилейную медаль в ознаменование 95-летия со дня создания Дома офицеров, поскольку именно благодаря содействию депутата в Самаре отремонтировали музей Дома и открыли несколько памятников около ОДО.

Председатель областного союза ветеранов Вадим Юрьевич Токарев предложил ряд идей по реализации проекта «Крылья Родины» (установка памятника самолету «МиГ-17» в Самаре) а также изложил мысли по поводу подготовки к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Ветераны предлагают установить в Самаре мемориальную доску в честь Юрия Гагарина. Александр Хинштейн идею поддержал и предложил выбрать в качестве места для установки мемориала завод «ЦСКБ-Прогресс», на аэродроме которого когда-то осуществлял посадку Юрий Гагарин. Депутат пообещал обсудить этот вопрос со всеми ответственными структурами.

Кроме того, ветераны принесли на встречу с депутатом фотоальбом с оригиналами раритетных фото Юрия Гагарина. Их передадут одному из городских музеев.

Пенсионер Николай Максимович Куценко, проработавший прокурором почти 40 лет (в том числе в качестве прокурора Самары), пришел к Александру Хинштейну с жалобой на неисправность светофоров на дорогах областной столицы. «У нас многие светофоры на трассах города не имеют предупреждения – даже мигающего. Именно там специально устанавливают камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушения и получать определенное удержание с автолюбителей», — рассказал бывший прокурор города.

Депутат предложил Николаю Максимовичу подготовить перечень мест, где светофоры не работают должным образом, и на основании этой информации организовать проверку со стороны вышестоящих ведомств.

Также в ходе приема были рассмотрены обращения граждан по поводу защиты прав, расселения из ветхого и аварийного жилья, темы сохранения исторического наследия, рыночной конкуренции и др.

Поступившие в приемную вопросы депутат держит на личном контроле.