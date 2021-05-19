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Александр Хинштейн: Решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области выделено отдельным блоком в Послании губернатора
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Александр Хинштейн: Решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области выделено отдельным блоком в Послании губернатора

19 мая 2021 16:45
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Александр Хинштейн: Решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области выделено отдельным блоком в послании губернатора

Депутат Государственной думы РФ («Единая Россия») прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он подчеркнул важность того, что в этом программном и человекоцентричном документе, ориентированном прежде всего на простых жителей региона, отдельным блоком выделено решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области. 

«Да, в Самарской области эта проблема приобрела особые масштабы в том числе и из-за изношенности жилого фонда и коммунальных сетей, гигантских долгов и коррупции, процветавших в региональном Фонде капитального ремонта и в СОФЖИ. 

Обо всем этом и мне, и губернатору, регулярно рассказывали обманутые дольщики. Конечно, не все проблемы удалось решить.

Но уже можно сказать следующее (и об этом говорил губернатор в Послании): С 2017 года восстановлены права почти 3 800 обманутых дольщиков. Из реестра проблемных исключены 35 объектов. Некоторые были заморожены еще в 2002 году. Только в прошлом, 2020 году, удалось найти решения по 16-ти домам, реализовать права 1 414 дольщиков. А в целом за три года новоселье в Самарской области справили более 200 тыс. человек, в том числе 105 тысяч человек – в новостройках. Как верно заметил Дмитрий Игоревич, по сути, заново построили новый город - больше, чем Новокуйбышевск».

Комментируя тему решения проблем дольщиков, Александр Хинштейн отметил, что успокаиваться рано. 

«Не все еще получили свои квартиры. Не все дома достроены. Работать есть над чем. И мы продолжим решать эту проблему. Планомерно, настойчиво, вместе с законодателями, минстроем, застройщиками, находя самые различные, порой невозможные варианты, но будем добиваться, чтобы в Самарской области не осталось ни одного обманутого дольщика». 

Теги: Александр Хинштейн Дмитрий Азаров Послание губернатора Прямая речь/Интервью

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