Александр Хинштейн посетил ряд важных объектов в Алексеевском районе

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В среду, 29 марта, депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в рамках региональной недели совершил поездку в Алексеевский район, входящий в 158 избирательный округ.

Парламентарий проинспектировал ход реализации важных для района объектов, которые воплощаются в жизнь при его непосредственном содействии.

Первым делом, депутат посетил местный ДК, расположенный в селе Ореховка. Здание, построенное в советское время (1980 год), «морально устарело» и нуждается в масштабном ремонте.

«Для меня ремонты Домов культуры сельских является одной из самых важных и приоритетных задач, потому что для жителей глубинки — это важно, это действительно целый мир, это то, что людей связывает с внешней средой. И то состояние, в котором наши ДК последнее время находились, ничего кроме уныния и печали вызвать не могло. Мы посмотрели в каком состоянии находится ДК в Ореховке, где стены покрылись просто мхом. Я, честно говоря, давно такого не видел, это даже не ДК, а какой-то палеонтологический курорт. Но, слава богу, что сегодня реализуется в России национальный проект «Культура», — отметил парламентарий.

И в рамках этого нацпроекта депутат добился включения ДК в соответствующую программу. Основная сумма на ремонт выделяется из федерального бюджета — это 24,5 млн рублей. Также средства привлекаются из областного и местного бюджетов.

Напомним, когда Александр Хинштейн избирался депутатом в 2018 году, обещал, что в каждом из 5 сельских районов с его округа будут отремонтированы как минимум по 1 объекту. Но за 4 года работы уже 13 ДК приведены в порядок, в этом году будет сделано еще 4.

«Всякий раз, когда я приезжаю на открытие, я уже с трудом могу вспомнить, как это выглядело всего полгода-год тому назад. Ладно я, главное люди быстро забывают, какой ужас, по-другому и не скажешь, здесь находился еще совсем недавно. После ремонта ДК не просто преображаются, они становятся действительно дворцами в прямом смысле этого слова, где современное технологическое оборудование, сцена, звук, свет. Во всех ДК отремонтированные красивые библиотеки с новыми книжными фондами, для детей делаются какие-то игровые зоны, везде появляются аудитории, в которых занимаются кружки. Словом, ДК, которые мы сегодня открываем после ремонтов, это действительно просто заглядение», — рассказал парламентарий.

Следующей отправной точкой стало отделение почтовой связи в селе Алексеевка. В марте там стартовали строительно-монтажные работы. Депутат осмотрел объект, работы на котором планируется завершить уже к августу текущего года.

«Давно мы начали реализовывать программу по ремонту и модернизации почтовых отделений и по сути она завершается. Очень хорошо понимаю, какую огромную социальную роль играет почта. Особенно на селе. Мы посмотрели, как уже идут ремонтные работы здесь в райцентре. В этой работе нет предела совершенству. Это отделение, которое мы смотрели, ремонтировали 10 лет назад на сколько это было максимум возможно. Сегодня нас, конечно, это уже не устраивает, хочется другого. Тем более в стране реализовывается программа, инициированная «Единой Россией» по ремонту и модернизации отделений почтовой связи. И мне сам бог велел самым активным образом эту программу реализовывать на нашей территории. Поэтому, когда я вижу радостные лица почтальонов, жителей, оттого, что изменилась среда, почта, я понимаю, что свою работу выполняю не зря и самое главное, что люди ее оценивают», — поделился депутат.

Отметим, что всего за 2022 и текущий 2023 год будет отремонтировано 24 ОПС, сообщается на сайте Хинштейна.

Также в рамках визита в Алексеевский район Александр Хинштейн провел совещание, участники которого обсудили празднование 95-тилетия района и «Толстовские скачки».

Напомним, что с недавних пор на территории Алексеевского района возобновились «Степные (конные) скачки» (Толстовские), приуроченные памяти великого русского писателя Льва Толстого, который, проживая здесь в 1875 году, их организовал.

«Толстовские скачки» возродились спустя почти полтора столетия – в 2019 году, после того как Александр Хинштейн поддержал инициативу жителей Алексеевского района и оказал помощь в их организации и проведении, в том числе найдя спонсоров праздника.

Затем по причине пандемии мероприятие не проводилось. Но уже в 2022 году вновь у подножия горы Шишка состоялось — это яркое, уникальное, не похожее ни на какое другое праздничное событие – «День степи» (Толстовские скачки).

Планируется, что в этом году, как и прежде при активном участии депутата, праздник пройдет во второе воскресенье июля.