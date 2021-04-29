Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему было 77 лет.
Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвинили в госизмене
Дмитрий Медведев дал старт «Диктанту Победы» и поздравил всех участников  с наступающим Днем Победы.
Александр Хинштейн: Число участников «Диктанта Победы» в этом году может достигнуть полутора миллионов
На МКС отправится космонавт Антон Шкаплеров и съемочная группа фильма с рабочим названием "Вызов" (актриса и режиссер Клим Шипенко).
Запуск "Союза МС-19" с космонавтом, актрисой и режиссером фильма "Вызов" запланирован на 5 октября
Инвестиционный Совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней.
Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе
Информированием самарцев о программе и способах голосования занимаются администрации внутригородских районов совместно с кураторами общественных территорий.
В Самаре полным ходом идет голосование за благоустройство общественных пространств
Главную Пасхальную службу в Самарском регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.
Главную Пасхальную службу в честь Пасхи Христовой в Софийском соборе будут транслировать онлайн
Дошколята выучили номера экстренных служб «01» и «101» и узнали почему «спички - детям не игрушка», и чем опасна игра с огнем.
Сотрудники МЧС СО рассказали малышам правила безопасного поведения дома и на улице
Был рассмотрен вопрос жительницы села Алексеевка Самарской области.
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел прием граждан
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Александр Хинштейн: Число участников «Диктанта Победы» в этом году может достигнуть полутора миллионов

29 апреля 2021 21:52
93
Дмитрий Медведев дал старт «Диктанту Победы» и поздравил всех участников  с наступающим Днем Победы.

Торжественная церемония открытия патриотической акции  прошла в Музее Победы в Москве. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт «Диктанту Победы» и поздравил всех участников  с наступающим Днем Победы.

«Дорогие друзья, мне доставляет огромную радость объявить старт «Диктанта Победы». Желаю успехов и, конечно, сердечно поздравляю всех, прежде всего наших ветеранов, с наступающим Днем Победы», — сказал Дмитрий Медведев.

На торжественном открытии акции в Центральном музее Победы присутствовали сопредседатель оргкомитета «Наша Победа», председатель «Российского исторического общества», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, член оргкомитета «Наша Победа», министр просвещения Сергей Кравцов, Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, и другие. Со стартом акции участников поздравили российские космонавты с МКС, а также состоялся телемост с четырьмя региональными площадками «Диктанта Победы».

Замсекретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн предположил, что в этом году участников будет существенно больше.

«Не хотим какие-то цифры загадывать, но мысленно поставили для себя уровень в полтора миллиона человек», — сказал он после открытия центральной площадки «Диктанта Победы» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. 

Александр Хинштейн также озвучил первые результаты акции в Дальневосточном федеральном округе — там Диктант очно написали порядка 60 тысяч человек на 1441 площадке.

Теги: «Диктант Победы» старт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Секретарь  Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посетит площадку «Диктанта Победы» в Самарском университете ( Военный учебный центр).
28 апреля 2021, 21:38
В Самарской области «Диктант Победы» напишут почти на 700 площадках
Секретарь  Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посетит площадку «Диктанта Победы» в Самарском университете ( Военный... Политика
395
Для участия в Диктанте Победы документы, подтверждающие личность, не требуются.
28 апреля 2021, 14:27
29 апреля в СОУНБ все желающие могут написать «Диктант Победы»
Для участия в Диктанте Победы документы, подтверждающие личность, не требуются. Общество
363
«Единая Россия» 29 апреля проведет «Диктант Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира
28 апреля 2021, 10:36
«Единая Россия» 29 апреля проведет «Диктант Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира
Итоги акции подведут к 24 июня – победителей пригласят на Парад Победы на Красной площади. Политика
250
В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
259
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
373
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
366
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
284
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
267
Весь список