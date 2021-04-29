Александр Хинштейн: Число участников «Диктанта Победы» в этом году может достигнуть полутора миллионов

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Торжественная церемония открытия патриотической акции прошла в Музее Победы в Москве. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт «Диктанту Победы» и поздравил всех участников с наступающим Днем Победы.

«Дорогие друзья, мне доставляет огромную радость объявить старт «Диктанта Победы». Желаю успехов и, конечно, сердечно поздравляю всех, прежде всего наших ветеранов, с наступающим Днем Победы», — сказал Дмитрий Медведев.

На торжественном открытии акции в Центральном музее Победы присутствовали сопредседатель оргкомитета «Наша Победа», председатель «Российского исторического общества», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, член оргкомитета «Наша Победа», министр просвещения Сергей Кравцов, Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, и другие. Со стартом акции участников поздравили российские космонавты с МКС, а также состоялся телемост с четырьмя региональными площадками «Диктанта Победы».

Замсекретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн предположил, что в этом году участников будет существенно больше.

«Не хотим какие-то цифры загадывать, но мысленно поставили для себя уровень в полтора миллиона человек», — сказал он после открытия центральной площадки «Диктанта Победы» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Александр Хинштейн также озвучил первые результаты акции в Дальневосточном федеральном округе — там Диктант очно написали порядка 60 тысяч человек на 1441 площадке.