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Акция «Собери ребенка в школу» продлится в Самарской области до 10 сентября

28 августа 2024 11:04
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Акция «Собери ребенка в школу» продлится в Самарской области до 10 сентября.

На днях судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти в рамках акции «Собери ребенка в школу» посетили центр «Единство» и поздравили с наступающим Днем знаний ребят, оставшихся без попечения родителей.

Судебные приставы г. Тольятти частые гости в Центре. На этот раз сотрудники Службы привезли комплекты канцтоваров. Каждый из подопечных получил полезный набор к школе, в который вошли тетради, альбомы, краски, карандаши, а также другие канцелярские принадлежности. Кроме того, судебные приставы порадовали детей сладостями и соками.

Акция «Собери ребенка в школу» продлится в Самарской области до 10 сентября.

Теги: Судебные приставы

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