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Акция «Достижения России»: в Самарском университете пройдет тематическая лекция о промышленном развитии региона 

29 ноября 2023 15:48
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Самарская область входит в топ-10 крупнейших экономик страны.

30 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет День Самарской области. Параллельно основной программе мероприятий в Москве в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева в 11:30 пройдет тематическая лекция о промышленном развитии региона в рамках акции «Достижения России». Мероприятия акции станут частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» и будут проводиться Российским обществом «Знание» в треке Знание.Лекторий при поддержке региональных властей.

В рамках выставки «Россия» на ВДНХ с 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года пройдут Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства. Параллельно с Днем региона на ВДНХ в самом субъекте будет запущен недельный марафон лекций Общества «Знание» в рамках акции «Достижения России». В роли лекторов выступят представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Отдельный блок выступлений будет посвящен целям Международной выставки-форума «Россия».

Всего запланировано более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Для посещения мероприятия в своем регионе необходимо выбрать его в списке на официальном сайте и зарегистрироваться.

 «Образовательная программа Выставки «Россия» расширится, выйдет за пределы ВДНХ и охватит все 89 регионов страны. Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции «Достижения России». Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками», – поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

30 ноября на ВДНХ тематический день проведет Самарская область, одновременно в регионе стартует цикл лекций в рамках акции «Достижения России». Первую лекцию прочитает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов.

Самарская область входит в топ-10 крупнейших экономик страны. Объем валового регионального продукта в 2022 году превысил 2,3 трлн. рублей. На территории региона функционируют более 600 крупных и средних промышленных предприятий, 42 из которых включены в федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики.

Участники мероприятия узнают про производство ракеты Юрия Гагарина и современные технологии создания космических аппаратов. Также лектор отметит достижения области в автомобилестроения и химической отрасли.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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