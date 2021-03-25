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Актриса Лиана Жвания, сыгравшая королеву в "Двенадцати месяцах" умерла на 72-м году жизни

25 марта 2021 17:44
47
В ТЮЗе имени Брянцева Жвания служила с 1972 года.

Актриса Лиана Жвания, исполнившая роль Королевы в знаменитом советском фильме "Двенадцать месяцев", умерла на 72-м году жизни, передает ТАСС. Об этом сообщается в четверг на сайте петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева, где артистка прослужила почти полвека.

"25 марта в возрасте 71 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания", - говорится в сообщении театра.

В ТЮЗе имени Брянцева Жвания служила с 1972 года. Всенародную известность ей принесла роль Королевы в советском фильме режиссера Анатолия Граника "Двенадцать месяцев".

"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", - сказали в театре.

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Комментарии

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В ТЮЗе имени Брянцева Жвания служила с 1972 года.
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