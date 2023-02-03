Актер Сергей Корсик из сериала «Универ» умер в 30 лет

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В Москве скончался 30-летний актер, известный по ролям в молодежных сериалах — Сергей Корсик. Он вырос в детдоме провинциального города и построил карьеру на сцене столицы, пишут "Известия".

Будущий актер рос в детском доме в городе Бакал Челябинской областии и с ранних лет проявлял интерес к пению, музыке и сцене в целом.

Покинув стены детдома, Корсик потратил почти все свои деньги на билет в Москву, где поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. В студенческие годы юноша и получил свои первые роли. Он снимался в популярных молодежных сериалах — «Ранетки» и «Универ». Юноша появлялся и в телепроектах: «Дом 2», КВН, «Фактор А», «Фабрика звезд» и других.

Последние четыре месяца актер боролся с болезнью. Его мучал сильный кашель, скорая поставила предварительный диагноз «бронхит», с которым его и госпитализировали. Уже в медучреждении выяснилось, что у юноши двусторонняя пневмония и подозрения на туберкулез.

По словам Николая, друга умершего, Сергей не делился с подписчиками и друзьями новостями о своем состоянии и не хотел утруждать близких проблемами. Единственная сестра покойного сейчас живет в Санкт-Петербурге.

Корсик ушел из жизни 16 января, в момент смерти с ним рядом не было никого из близких. На его кремации присутствовали сестра и друг.

Фото: ru.freepik.com