Адвокат назвала способы безопасно переводить деньги между своими счетами

Центробанк начал блокировать крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей, расценивая их как мошеннические операции. Однако адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Анна Соколова объяснила «Известиям» 12 ноября, как безопасно перемещать средства между своими счетами.

«Для регулярного перевода зарплаты или иных поступлений рекомендую оформить в мобильном приложении банка постоянное поручение на автоматический перевод всей суммы или нужной части на основной счет. Это наиболее безопасный способ, который не вызовет подозрений у финансовой организации», — отметила Соколова.

При разовых операциях эксперт советует обязательно указывать в назначении платежа четкие формулировки: «перевод собственных средств» или «на собственные нужды». По словам адвоката, это помогает аналитическим системам банка правильно классифицировать операцию.

«Не следует переводить сразу после получения зарплаты несколько мелких сумм подряд или разбивать крупную сумму на множество мелких переводов в течение одного дня. Такие операции часто вызывают обоснованные подозрения», — предупредила Соколова.

Адвокат также предупредила об опасности телефонных мошенников. Она напомнила, что ни при каких обстоятельствах нельзя совершать переводы по инструкциям людей, представляющихся сотрудниками банка, полиции или службы безопасности. Все операции должны проводиться исключительно по личной инициативе после тщательной проверки реквизитов.