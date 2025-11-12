Я нашел ошибку
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Адвокат назвала способы безопасно переводить деньги между своими счетами

12 ноября 2025 15:28
145
Не следует переводить сразу после получения зарплаты несколько мелких сумм подряд или разбивать крупную сумму на множество мелких переводов в течение одного дня.

Центробанк начал блокировать крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей, расценивая их как мошеннические операции. Однако адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Анна Соколова объяснила «Известиям» 12 ноября, как безопасно перемещать средства между своими счетами.

«Для регулярного перевода зарплаты или иных поступлений рекомендую оформить в мобильном приложении банка постоянное поручение на автоматический перевод всей суммы или нужной части на основной счет. Это наиболее безопасный способ, который не вызовет подозрений у финансовой организации», — отметила Соколова.

При разовых операциях эксперт советует обязательно указывать в назначении платежа четкие формулировки: «перевод собственных средств» или «на собственные нужды». По словам адвоката, это помогает аналитическим системам банка правильно классифицировать операцию.

«Не следует переводить сразу после получения зарплаты несколько мелких сумм подряд или разбивать крупную сумму на множество мелких переводов в течение одного дня. Такие операции часто вызывают обоснованные подозрения», — предупредила Соколова.

Адвокат также предупредила об опасности телефонных мошенников. Она напомнила, что ни при каких обстоятельствах нельзя совершать переводы по инструкциям людей, представляющихся сотрудниками банка, полиции или службы безопасности. Все операции должны проводиться исключительно по личной инициативе после тщательной проверки реквизитов.

