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А вы знаете сколько километров от Самары до музея Прадо в Мадриде, а до музея Янтаря в Калининграде?

Приходите на пересечение улиц Ленинградская и Куйбышева. Сегодня в рамках акции "Ночь музеев-2021" здесь установлен познавательный знак, благодаря которому можно узнать, как далеко находятся самые популярные музеи мира.

Именно здесь, на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева, находится "нулевая верста Самары" - своеобразная точка отсчета расстояния до других крупных населенных пунктов.

Фото: администрация Самары