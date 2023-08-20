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95-летие отмечает Кинель-Черкасский район. В праздничный день к сельчанам приехал губернатор Дмитрий Азаров.



Первым делом глава региона побывал в новом центре проекта «ZСвоих не бросаем К-Ч». Там и сегодня кипит работа – волонтеры плетут маскировочные сети, готовят продуктовые наборы и собирают посылки для участников СВО.



- Спасибо большое за то, что вы делаете для наших бойцов, защитников, настоящих героев. Спасибо, что создали здесь такой центр - импульс общественного движения. И я знаю, что все люди включились в гуманитарную помощь. Спасибо всем жителям района за эту действительно всенародную поддержку. Только так и победим, - подчеркнул губернатор и передал волонтерам трофеи из зоны СВО – в благодарность от военнослужащих.



Здесь же глава региона встретился с бойцом, который находится в отпуске. Уже 1 сентября он вернется на передовую.



- Ждем вас на Самарской земле с Победой. Ребятам от нас поклон, - напутствовал его Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО