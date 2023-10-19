94% жителей Поволжья читают отзывы о работодателях, а пишет их каждый третий

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Опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал: подавляющее большинство жителей Поволжья перед трудоустройством или откликом на вакансию изучают отзывы о работодателе, а ответ компании на отзыв может поменять мнение о работодателе у 40% соискателей.

Перед тем, как откликнуться на вакансию компании или принять предложение о работе, всегда читают отзывы о работодателе 65% респондентов из регионов Приволжского федерального округа. Иногда обращаются к этому источнику информации еще 29% респондентов. Чаще остальных изучают отзывы представители сфер «Управление персоналом, тренинги» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 98% ответов).

Уровень влияния отзывов о работодателе на решение об отклике или трудоустройстве респонденты из ПФО оценили на 3,9 балла по шкале от 1 до 5, где 1 — отзывы совсем не влияют на мнение, 5 — влияют очень сильно. Чаще всего под влиянием отзывов решение принимают соискатели от 18 до 24 лет (4,0 балла). В разрезе профессий это представители сфер «Розничная торговля» (4,1), «Административный персонал», «Юристы», «Транспорт, логистика, перевозки», «Продажи, обслуживание клиентов» (по 4,0 балла).

Среди тех, кто читает отзывы, 40% респондентов из Поволжья отметили: ответ работодателя на отзыв может поменять мнение о компании, даже если этот отзыв был негативным. Больше остальных склонны обращать внимание на ответы работодателей соискали из сфер «Управление персоналом, тренинги», «Транспорт, логистика, перевозки», «Наука, образование», «Розничная торговля». Интересно, что чаще других на ответ работодателя обращают внимание кандидаты в возрасте от 18 до 24 и от 45 до 54 лет.

Сами оставляют отзывы о работодателях 30% респондентов из ПФО, причем каждый четвертый рассказывает и о позитивных, и о негативных сторонах работы в компании, по 3% опрошенных пишут либо только негативные, либо только позитивные отзывы. Чаще других мнением о работе делятся сотрудники из профобластей «Производство, сервисное обслуживание» и «Управление персоналом, тренинги», реже остальных — административный персонал и специалисты из сферы науки и образования. Интересно, что только негативные отзывы о работодателе чаще других готовы оставлять юристы (сразу 14% ответов), только позитивные — руководители высшего и среднего звена (8% ответов).

Самыми популярными источниками отзывов о работодателях у жителей Поволжья являются сервисы по поиску работы (74% ответов). Через поисковики отзывы ищут 72% опрошенных, каждый пятый расспрашивает действующих сотрудников компании, в которую хочет устроиться, а 13% собирают мнения о работодателе через чаты Телеграм-каналов.