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93 человека заболели корью в Нижегородской области

11 сентября 2023 17:51
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Сейчас специалисты делают все, чтобы локализовать очаг вспышки кори и предпринимают противоэпидемические меры.

В Арзамасском районе Нижегородской области зарегистрирована вспышка кори — заболели 93 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает РБК.

«Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что деревня Малое Туманово является местом проживания цыган.

Сейчас специалисты делают все, чтобы локализовать очаг вспышки кори и предпринимают противоэпидемические меры. По состоянию на 11 сентября против кори привито около 400 человек, уточнили в ведомстве.

 

Фото:   ru.freepik.com

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