93 человека заболели корью в Нижегородской области

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В Арзамасском районе Нижегородской области зарегистрирована вспышка кори — заболели 93 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает РБК.



«Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших», — говорится в сообщении.



В Роспотребнадзоре уточнили, что деревня Малое Туманово является местом проживания цыган.



Сейчас специалисты делают все, чтобы локализовать очаг вспышки кори и предпринимают противоэпидемические меры. По состоянию на 11 сентября против кори привито около 400 человек, уточнили в ведомстве.





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