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9 проектов из Самарской области представлены на соискание премии «Жить вместе». Премия призвана поддержать проекты, решающие социально значимые проблемы. Заявки поданы в номинациях – «Культура», «Пространство», «Русская традиция», «Среда», «Церковь». Всего представители 77 регионов подали 513 заявок. Призовой фонд премии – 600 тысяч рублей.

Среди представленных проект «Бесплатные экскурсии по Самаре «Гостеприимный горожанин». Проект помогает жителям Самары увидеть город глазами туриста, а также повысить культурный уровень, знакомясь с новыми локациями в городской среде. Участниками проекта уже стали более 1,5 тысяч горожан.

Соискателем премии стал проект «Просветшкола – как средство активизации жизненной позиции родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья». Общественная организация «Парус надежды» при содействии органов власти оказывают помощь семьям, где воспитываются дети с ОВЗ. На сегодняшний день обучение прошли 402 родителя, в том числе 25 мам детей с инвалидностью получили возможность получить вузовское образование по специальностям: логопед, олигофренопедагог, социальный педагог, медицинский работник и др.

Ещё один проект – «Подвижные игры на улице». Он направлен на восстановление культуры детской игры, которая по мнению организаторов проекта, является единственным и естественным инструментом, чтобы научить детей взаимодействовать, договариваться, сопереживать и переживать собственные успехи или проигрыши. Каждую неделю педагоги-энтузиасты выходят в скверы и парки Самары и проводят подвижные игры. Постоянно в летний сезон в городе действует более 10 игровых площадок.

Экспертный совет премии приступил к оценке представленных проектов. Планируется, что результаты будут объявлены в 21 августа 2022 года на церемонии награждения, которая пройдет в Москве.

Андрей Васенёв, руководитель премии "Жить вместе": «Сначала будет сформирован лонглист из 120 проектов, потом из него члены жюри будут отбирать проекты в шорт-лист. Но и до этого времени мы не бросаем наших номинантов. Одна из ключевых задач премии – знакомить номинантов друг с другом, выстраивать мостики общения».